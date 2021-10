Oilers hamret løs i to perioder før det løsnet mot MS - Jeg er egentlig ikke stresset

Til tross var mange skader var det, som vanlig, et skuddvillig Oilers som møtte til kamp i Manglerudhallen. Det var løskrutt i to perioder før det virkelig løsnet i siste og dermed vant de komfortabelt 6–1.

Det ble to perioder med graving og kriging før Oilers fikk løs proppen skikkelig da de slo MS på borteis.

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Manglerud Star - Stavanger Oilers: 1–6

MANGLERUD: Oilers kom til kampen med store skadeproblemer i angrepsavdelingen og måtte stille uten Dan Kissel, Anders Tangen Henriksen. Ludvig Hoff og Tommy Kristiansen, men mot MS var de store favoritter allikevel, selv om backen Andreas Klavestad måtte inn i rollen som høyreving.

– Jeg tulla med gutta og sa at det er den letteste posisjonen utpå der, så det var helt greit, smiler Klavestad som virkelig var spillesugen etter fire kamper på tribunen grunnet suspensjon.

– Når jeg kommer tilbake sånn føler jeg at jeg bare må hjelpe laget. Man vil jo bare være med å spille. Laget var jo på roadtrip forrige uke og dermed var jeg mye alene i DnB Arnea, og det var kjedelig, slår Klavestad fast.

Det var tydelig at flere av spillesugne, for Oilers tok tak fra første dropp og skapte tidlig et par fine muligheter. Det mot et MS som før kampen stod med ni strake tap.

– Jeg synes vi spilte bra. Alle rekkene kom ut med fart og var aggressive, og vi spilte på den rette måten, sier Steven Whitney før han roser lagkameratene.

– Selv med alle skadene har vi mange spillere som har selvtilitt og alle vet hvordan lage skal spille, så de gjorde en god jobb.

Tidlig scoring

Det bare fem minutter før pucken lå i nettet. Markus Søberg kom rett fra utvisningsboksen og ble med Steve Whitney i angrep. To mot en og pasning på tvers var det som skulle til.

Grunnet alle skadene måtte Andreas Klavestad, som var tilbake fra suspensjon, spille høyreving da Oilers møtte MS. Backen gjorde seg på ingen måte bort.

Deretter fulgte et kvarter med både over- og undertall. Dommerne strakk armen i været rett som det var og begge lag røk på en del to-minuttere. Oilers fortsatte samtidig å dominere, men pucken ville ikke i mål. Selv ikke når de spilte halvannet minutt med fem mot tre. Nærmest å doble ledelsen var Sander Hurrød, men hans avslutning fra kloss hold ble stoppet mesterlig av Lars Haugen i MS-målet.

Ineffektive Oilers

Ander periode startet som den første, med en tidlig Oilers-utvisning og denne gangen ble de straffet. Lucas Trygg fikk god plass foran mål og satt pucken inn, men keeper Partanen var langt i fra fornøyd med egen innsats og føler nok at han burde holdt den ute.

Resten av perioden handlet egentlig det aller meste om Oilers og deres manglende evne til å utnytte store sjanser. Jarret Burton hadde enormt med plass foran keeper to ganger, men det ene forsøket endte i stolpen og det andre utenfor.

Whitney og Søberg kom også alene to mot en, men heller ikke da ble det uttelling. Whitney skulle imidlertid få sinn oppreisning minutter senere da han var først på en retur etter et skudd fra Dennis Sveum. Oilers opp i 2-1 etter halvspilt kamp.

Det var en behersket Oilers-feiring da Steven Whitney satt inn 2–1. Mer lettelse enn glede.

Siste halvdel av andre periode var et endeløst kjørt mot MS og Lars Haugen, men pucken endte aldri i garnet. Heller ikke da Oilers fikk et overtall mot slutten av perioden ble det uttelling. Dermed ledet de 2-1 til andre pause, samtidig som de ledet skuddstatistikken hele 33-11.

– Jeg er egentlig ikke noe stresset gjennom kampen, og jeg merker det på gutta. Egentlig er vi fornøyd med de to første periodene og vi vet at puckene kommer til å rulle vår vei. En solid bortekamp og jeg føler vi har fått hull på den scorings-byllen, sier Klavestad.

Klassisk ketchupeffekt

Etter å ha slitt i to perioder så skulle det løsne skikkelig i den tredje for Oilers sin del. Allerede før to minutter var spilt hentet Christoffer Karlsen frem et sirkusnummer. Han fikk pucken i midtsonen, dro av to-tre mann før han sendte i vei et rapt håndleddsskudd. Pucken suste inn bak en forfjamset MS-keeper.

Christoffer Karlsen gratuleres etter sin meget lekre scoring.

Det ble starten på en meget god periode for Oilers og kun minutter senere stod det 4-1. Riktignok måtte dommerne kikke på video for å fastslå at avslutningen til Andre Strandborg var over streken, men de pekte etter hvert på midten.

Så kunne man får følelsen av déjà vu når Søberg kopierte sin første scoring. Det gjorde samtidig at tidligere landslagskeeper Lars Haugen ikke orket å plukke flere pucker ut av nettet. Han gikk og satt seg på MS-benken.

Keeperbytte til tross, Oilers rakk en siste pinne før sluttsignalet. I overtall ble Whitney spilt fri foran mål og da var han klinisk. 6-1 til Oilers og til slutt en komfortabel dag på jobben.

– Det var ikke letteste kampen med alle skadene i inngangen her og når du har mindre folk må du være enda mer på, og det var vi i dag – Resultatmessig var det kanskje jevnt lenge, men jeg følte vi hadde full kontroll hele veien. Forsvarsmessig var det bra og selv om de kontrer eller prøvde lange pasninger, så hadde vi kontroll på det. , sier Oilers-trener Juha Kaunismäki.

– Kristiansen er ute ca. en måned, har du noen status på de andre skadene?

– Vi får se til mandag og telle opp da, men jeg tror de andre er relativt raskt tilbake, beroliger Kaunismäki.

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Stavanger Oilers 1-6 (0-1, 1-1, 0-4)

Fjordkraftligaen, 10. serierunde

Manglerudhallen: 386 tilskuere

Mål: 0-1 Markus Søberg (Whitney)(05:20), 1-1 Lucas Loob Trygg (Degvold)(24:49), 1-2 Steven Whitney (Sveum, Søberg)(31:05), 1-3 Christoffer Karlsen (Ulriksen)(41:52), 1-4 Andre Strandborg (Hoff, Berg-Paulsen)(45:38), 1-5 Søberg (Burton)(49:21), 1-6 Whitney (Burton, Karlsen)(50:49)

Hoveddommere: Mats Wikstrand og Mikael Fredrik Johansson

Utvisninger: 10x2 min – 8x2 min

Skudd: 15-57

Oilers’ lag:

Målvakt:

Joona Partanen

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Steven Whitney, Jarrett Burton og Markus Søberg

2. rekke: Thomas Berg-Paulsen, Sander Hurrød og Christoffer Karlsen

3. rekke: Magnus Hoff, Andre Strandborg og Andreas Klavestad

Ekstra løpere: Oliver Calik og William Kuisma