Nordlie analyserte Start for åpent kamera dagen før han ble ansatt i LSK: – Vi vet hva han tenker om oss

– Samholdet er mye bedre. Det var litt kaos der i fjor. De har fått inn en del sørlendinger. Ramsland er tøff på topp. Aron Sigurdarson, venstrekanten, har fart og er farlig. Markovic som har kommet fra utlandet har spilt i tierrollen i stedet for Kevin Kabran.

– Det er rom bak backene deres. Så spiller de med Aremu og Segberg sentralt, og det blir veldig mye rom utenfor de to sittende midtbanespillerne. Klarer Lillestrøm å vende spillet så kan man utnytte rommet på utsiden av de to.

Slik lød Tom Nordlies analyse av Start søndag etter at Lillestrøm hadde spilt 0–0 mot Sarpsborg 08, et resultat som ga LSK kvalikplassen. Da sto han, som Romerikes Blad ekspert, og fikk spørsmål om hva han tenkte om Start som Lillestrøms motstander.

Seks dager seinere er han selv trener mot Start for Lillestrøm.

– Ikke noen hemmelighet hva jeg står for

– Det kan jo være jeg løy så det rant av meg, sa Nordlie på pressekonferansen tirsdag med et stort glis.

– Jeg stilte opp for RB og det var min tanke om motstanderen. Jeg føler jeg kjenner enkeltspillere og spillestilen, så er det heller ikke noen hemmelighet hva jeg står for. Jeg tror ikke dette blir avgjort på tegnebrettet, sa Nordlie, som la til at han mener Start er et eliteserielag på papiret.

Fredag fikk Start-trener Joey Hardarson spørsmål om han hadde fått med seg Nordlies analyse:

– Jeg har ikke sett den selv, men via-via har jeg fått den. Vi vet hva han tenker om oss og hvordan de har tenkt å slå oss, sier Hardarson.

– Kan du bruke det til noe?

– Bevisstheten rundt det er OK, men noen spesielle grep har vi ikke gjort. Vi gjør det vi tror er fornuftig å gjøre mot Lillestrøm uavhengig av den analysen, sier Hardarson.

– Stinne av selvtillit

Som de siste dagene har vært svært hemmelighetsfull om kampplan og laguttak mot Lillestrøm. Det er likevel grunn til å tro at Start stiller med de samme som slo KFUM forrige søndag. Det eneste spørsmålstegnet er om Eman Markovic må gi plassen sin til Kevin Kabran.

– Det er ingen andre endringer jeg ser han kan gjøre, sier Daniel Aase, Fædrelandsvennens fotballekspert.

– Vi skal ikke kommentere noe rundt laget, sier Hardarson.

Men han mener at laget ser veldig bra ut inn mot de to avgjørende kampene:

– Stemningen og energien har vært veldig bra. Seinest i dag synes jeg det var en energi på trening som tyder på at vi er veldig klare, sier Start-treneren.

Som har med seg spillere som mener de er «stinne av selvtillit».

– Stemningen er veldig god og vi gleder oss til kamp. Vi har mye selvtillit i gruppa og stor tro på at vi kan vinne. Vi har avsluttet sesongen på en god måte og er stinne av selvtillit. Så møter vi et lag som har gått elleve kamper uten seier. Det tror jeg har veldig mye å si, sier Martin Ramsland