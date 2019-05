Norsk landslagsspiller unngår degradering

Bakgrunnen for saken er økonomisk rot. Italias Fotballforbund opplyser at en ankedomstol har besluttet at degraderingen til Serie C blir omgjort til et trekk på 20 poeng i sesongen som nettopp gikk.

Dermed blir Palermo flyttet ned til 11.-plass, omtrent midt på tabellen, og laget skal dermed spille i Serie B også neste sesong.

Det er godt nytt for Haitam Aleesami, som spilte 29 kamper for Palermo da laget jaget opprykk sist sesong. Noen opprykkskvalifisering blir det imidlertid ikke som følge av poengtrekket.

Niklas Gunnarsson er også Palermo-spiller, men har foreløpig ikke debutert for Sicilia-klubben.

I tillegg til poengtrekket straffes Palermo med en bot på 500.000 euro, snaut fem millioner kroner. Klubbadministrator Anastasio Morosi utestenges i tre år, mens en annen leder i klubben, Giovanni Giammarva, er utestengt i ett år.