Ekspertenes Solskjær-dom: – Det blir helt avgjørende

Flere eksperter mener det er helt avgjørende for Ole Gunnar Solskjær at nordmannen klarer å få United tilbake i Champions League neste sesong.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United går mot den siste og avgjørende delen av sesongen. Eksperter mener at kvalifikasjon til Champions League neste sesong vil bety mye for nordmannens prosjekt i klubben. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Etter søndagens 2–0-seier over byrival Manchester City, er kampen om en topp fire-plassering og Champions League-spill neste sesong helt åpen for United.

Solskjærs menn ligger i skrivende stund på femteplass i Premier League, tre poeng bak Chelsea som innehar den viktige fjerdeplassen.

Nå gjenstår ni kamper i Premier League. Om United skulle klare å klatre seg inn blant topp fire, vil Solskjærs posisjon som manager i klubben bli betydelig styrket, mener eksperter.

– Hvis Solskjær klarer det, vil det bli umulig å sparke ham.

Det er den klare talen fra Samuel Luckhurst, som er sjefskribent om United hos lokalavisen Manchester Evening News. Han påpeker hvor viktig det vil være for United å kvalifisere seg for Champions League neste sesong.

– De er nødt til å spille Champions League neste sesong. Siden de vant serien i 1993 har United aldri gått to sesonger på rad uten å spille i turneringen, og Solskjær vil ikke bli den første manageren til å bryte den rekken. Det er også veldig viktig med tanke på å utvikle laget til å bli bedre. I Europa League bruker de mange unggutter, mens man møter bedre lag i Champions League, sier Luckhurst.

Han legger også til det økonomiske perspektivet, som betyr mye for administrerende direktør i klubben, Ed Woodward.

Fakta Uniteds kampprogram i Premier League Dette er Manchester Uniteds siste ni kamper i Premier League denne sesongen: 15. mars – Tottenham (b)

4. april – Brighton (b)

11. april – Bournemouth (h)

19. april – Aston Villa (b)

25. april – Southampton (h)

2. mai – Crystal Palace (b)

9. mai – West Ham (b)

17. mai – Leicester (b)

Kampdato ikke fastsatt – Sheffield United (h). Kamp flyttes på grunn av kollisjon med FA-cupen. Les mer

– Helt avgjørende

United har fortsatt muligheter til å vinne to turneringer, og møter østerrikske LASK Linz til den første av to kamper i åttendedelsfinalen i Europa League torsdag.

Seier i turneringen vil også sikre Champions League-spill neste sesong. I tillegg er United fortsatt med i FA-cupen, hvor de møter Norwich borte i kvartfinalen.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker er i likhet med Luckhurst ikke i tvil om hva det ville bety for Solskjærs prosjekt om klubben klarer å sikre seg en Champions League-plass neste sesong.

– Det er jo helt avgjørende. Det vil være en manifestasjon om at han er på rett vei og at han vet hva han holder på med. Sesongen vil være en suksess om United sikrer seg Champions League. Og om de i tillegg vinner et trofé vil det være et drømmescenario, sier Alsaker.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener det er hel avgjørende for Solskjær å kvalifisere seg til neste års Champions League. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Uefas utestengelse av Manchester City de to neste sesongene fra Champions League vil også bety at femteplassen kan gi en ekstra plass i den gjeve turneringen.

City har anket riktignok avgjørelsen inn til CAS, den internasjonale voldgiftsretten for sport.

Tror ikke det påvirker spillerkjøp

Et annet viktig poeng med tanke på Solskjærs fortsettelse i United er spillerkjøp. Alsaker er usikker på om United vil klare å tiltrekke seg de beste spillerne uten CL-spill neste sesong.

– Det er vanskelig å si, så mange spillere ønsker å spille Champions League. Men United betaler godt, og spillerne må ha tro på det langsiktige prosjektet til Solskjær, sier Alsaker.

Luckhurst tror ikke Uniteds sjanser på overgangsmarkedet vil bli svekket uten Champions League-deltagelse neste år.

– Jeg tror ikke det betyr så mye. De har vært linket til spillere som James Maddison (Leicester) og Jack Grealish (Aston Villa), spillere som ønsker å spille for United uansett. Jeg tror helt oppriktig Maddison fortsatt ønsker å dra til United i sommer, selv om Leicester skulle klare Champions League, mens United ikke skulle klare det, mener han.

FÅTT MED DEG DENNE? Uniteds mektige sjef gir Solskjær full støtte: – Fundamentet for suksess er på plass

Leicesters James Maddison er en av mange spillere som er hyppig linket til Manchester United. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Neville og Keane med klar tale

United er som sagt kun tre poeng unna Chelsea på tabellen. Men tidligere United-spiller Gary Neville mener Solskjærs mannskap bør ha som ambisjon å klatre forbi Leicester på tredjeplass, som er fem poeng (med én kamp mindre spilt) foran United på tabellen.

– Absolutt. United har en tøff kamp borte mot Tottenham til helgen og det er en stor kamp ettersom Tottenham vil kun være ett poeng bak United om de vinner. Etter det har United et godt kampprogram igjen på papiret, sa den Sky Sports-eksperten til kanalen.

Sky Sports-ekspert Gary Neville (t.h.) mener United burde klare å havne innenfor topp fire i Premier League denne sesongen. Her sammen med Solskjær og Sir Alex Ferguson før fjorårets kvartfinale i Champions League mot Barcelona. Foto: Carl Recine / Reuters

Det var ekspertkollega Roy Keane enig i.

– Jeg synes de har mer enn nok kvalitet i laget til å ta igjen Leicester og Chelsea, sa han.