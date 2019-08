Hun og Ingrid Aune var hjertevenner. Fredag ror Birgit Skarstein for sin avdøde venninne i VM.

Birgit Skarstein har hatt det svært tøft etter at hun fikk vite at Malvik-ordfører Ingrid Aune var død. De andre roerne sørget for at hun ikke falt for langt ned.