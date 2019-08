Sjakkprofiler mistenker juks i norsk VM-turnering: – Som om en norsk 2.-divisjonsspiller skulle matchet Messi

27. oktober starter finalerundene i VM i Fischer Random. Det prestisjefylte sjakkmesterskapet, som arrangeres for første gang, avholdes på Henie Onstad-senteret i Bærum, rett utenfor Oslo.

Nå pågår kvalifiseringsrundene til turneringen på sjakknettsiden Chess.com. Aldri før har en turnering av det kaliberet arrangert en kvalifisering via internett.

Juks i onlinesjakk er blitt et stort problem for hobbyspillere etter oppblomstringen av sjakknettsider. Nå antyder Garry Kasparov, den tidligere verdenseneren, at en spiller ikke fulgte regelverket under kvalifiseringen til VM i Fischer Random.

Han reagerer på at en helt ukjent spiller har slått to stormestere, i tillegg til å ha imponert mot andre profiler. På Twitter skriver Kasparov at det hele virker mistenkelig. Han kaller det hele «en vits».

– Jeg tenkte det var juks. Spilleren er på mitt nivå. Det skal ikke var mulig at han skal kunne matche verdenstoppen. Det er som at en norsk 2.-divisjonsspiller plutselig skulle matche Lionel Messi. Det går bare ikke, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Avviser juks

Under kvalifiseringen kreves det at samtlige spillere filmer seg selv under partiene. Det er et av flere krav Chess.com stiller for å sikre at ingen bryter regelverket.

Nordmennene Arne Horvei og Jøran Aulin-Jansson står som arrangør for turneringen gjennom selskapet Dund A/S. De mener Chess.com er ledende i verden når det kommer til det å hindre juks i onlinesjakk.

– Det er grunnen til at vi samarbeider med dem, sier Horvei.

Han opplyser om at Chess.com bruker fagpersoner, algoritmer og historiske partier til å sammenligne partiene som spilles. På den måten skal man kunne avdekke juks. Likevel legger Horvei til at det er vanskeligere å avsløre gode spillere.

Fakta: Fischer Random I fischersjakk er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Denne måten å spille sjakk på ble introdusert av legenden Bobby Fischer, som ønsket å utfordre åpningsteori og kjedelige remis-partier. (NTB)

Aulin-Jansson bekrefter at han er blitt gjort oppmerksom på spilleren Kasparov og Grønn sikter til.

– Denne spilleren vakte oppsikt relativt tidlig i denne delen av turneringen. Han ble satt under ekstra oppsyn. Det er ikke funnet noe som tilsier juks. Jeg personlig tviler på at han har jukset, forteller Aulin-Jansson.

Pressetalsmann for Chess.com, Danny Rench, deler samme oppfatning som den norske arrangøren. På Twitter skriver han at følgende ble gjort under turneringen:

Alle kampene ble studert av vårt «Fair Play»-lag.

Spillerne deltok i et videomøte, og ansiktene var tilgjengelig på våre skjermer hele tiden.

Etter forespørsel ble spillerne bedt om å dele egen skjerm og omgivelsene rundt seg selv.

Spillerne ble gitt klare instruksjoner om å ikke bruke elektroniske hjelpemidler eller forlate rommet (de satt i) under partiene. Noe alle fulgte.

– Jukser ikke hele tiden

NRKs sjakkekspert forteller at han flere ganger tidligere har mistenkt juks i andre turneringer. Spillerne som velger å jukse, spiller ofte godt i starten, mener Grønn. Deretter ser man tegn til svakere spill senere i turneringen, som kommer av at mange er redd for å bli tatt.

– Hadde man jukset konsekvent hele veien, hadde man ikke tapt. Datamaskinene er så mye bedre enn mennesker. De beste i verden har heller ikke en sjanse da, sier Grønn, og legger til:

– Det er det at de ikke jukser hele tiden som er problemet. De er gjerne ganske gode, så de kan gjøre de fleste trekkene på egen hånd. Jukser man bare noen ganger underveis, er det nok til at man i de kritiske øyeblikkene klarer å ro det i land, hevder han.

Søndag spiller Grønn i samme kvalifisering. Da kjemper han mot 16 andre om en plass i kvartfinalen i Fischer Random-VM. Han er overbevist om at han ikke kommer til å ha en sjanse til å kjempe mot de beste i puljen.

PS: Det har ikke lykkes å komme i kontakt med den aktuelle spilleren. Av hensyn til spilleren, brukes ikke personens navn i saken.