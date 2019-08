14. august 2017: I en småtrist kamp tar Vålerenga farvel med Ullevaal etter 0–0 mot Tromsø. I 17 år har arenaen vært klubbens hjem, men fra nå av er blåtrøyene endelig på plass i egen storstue. Med flyttingen mister Norges største fotballstadion minst 15 oppgjør i året.

Siden er det kun blitt spilt 13 fotballkamper på Ullevaal, som for bare noen år siden ble bygget ut til å ta 28.000 sitteplasser. I likhet med i fjor vil årets kampantall stoppe på syv. Det er en statistikk Norges Fotballforbunds generalsekretær er lite stolt av.

– Når vi har et så flott stadion og nasjonalanlegg, synes vi det spilles for lite fotball der. Det er ikke noe bra sånn som det er nå, erkjenner Pål Bjerketvedt overfor Aftenposten.

En hard nøtt

Han legger raskt til at bruken av Ullevaal står på forbundets agenda. Utover høsten skal NFF planlegge den neste fireårsperioden.

– Dette er en nøtt for oss. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, er det fotball vi først og fremst vil ha på Ullevaal. Hvordan vi skal få til det, diskuterer vi faktisk i de månedene vi går inn i nå.

I 2009 ble det spilt hele 39 kamper på Ullevaal-matten. Den gang hadde Oslo-fotballen fortsatt to klubber på øverste nivå, og begge hadde sine hjemmekamper på nasjonalarenaen.

Med Lyns konkurs og degradering stupte tallet til 24 kamper i 2010. Antallet holdt seg på rundt samme nivå i de seks sesongene som fulgte. Men etter Vålerengas utflytting er Ullevaal i dag bare garantert herrelandslagets fem-seks kamper i året.

Fakta: Ullevaal stadion Åpningsdato: 26. september 1926 Tilskuerkapasitet: 28.000 Norges Fotballforbund og Oslo pensjonsforsikring deler på å eie tribunebygget og næringslokalene. Selve fotballanlegget eier NFF 100 prosent. Store deler av norsk idrett leier seg inn på stadionet Renovert seks ganger (senest i 2013)

Fakta: Fotballkamper på Ullevaal 2009–2019 2019: 7 (spilt tre hittil i år) 2018: 7 2017: 16 2016: 24 2015: 22 2014: 22 2013: 26 2012: 23 2011: 25 2010: 24 2009: 39 Kilde: www.ullevaal-stadion.no

Ser til Wembley

Erik Forgaard har vært administrerende direktør for Ullevaal stadion siden oktober 2017. Han har ambisjoner om at arenaen skal arrangere ti til 12 viktige fotballkamper i året.

– Med viktig mener vi landskamper, cupfinaler, semifinaler i cupen og kvalifiseringskamper til Eliteserien. I dette antallet ligger også showkamper inne, slik som den i sommer mellom Kristiansund og Manchester United, og landskamper for kvinner.

Ideen om cupsemifinaler og opprykksfinale på Ullevaal er inspirert av måten engelsk fotball har brukt Wembley på de siste 12 årene.

– Wembley har fått til dette. Som nøytral grunn kan de bygge ting rundt store arrangementer. Men dette er bare et ønske fra oss som drifter stadionet. Det er klubbene sammen med NFF som bestemmer dette, sier Forgaard.

Norsk Toppfotball er interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. De vil vurdere forslaget om NFF banker på døren.

– Vi støtter naturligvis forsøk på å øke bruken av nasjonalarenaen. Semifinaler i cupen er imidlertid attraktivt lokalt for supporterne og klubbene, så eventuelle endringer må ses i lys av dette, sier NTFs administrerende direktør, Leif Øverland.

Landslaget har førsteprioritet

Forgaard har også et mål om å gjøre arenaen attraktivt for annet enn fotball. I fjor sommer ble det arrangert både motorshow med André Villa og ishockeykamp med Mats Zuccarello i spissen.

– Det kan godt hende vi gjør tilsvarende sprell igjen, men det krever at vi bytter ut gresset. Det kan du bare gjøre hvert femte til syvende år, så den type arrangement vil ikke skje årlig, forklarer Forgaard og oppgir at et skifte av gressteppet koster et sted mellom 2,5 og 3,5 millioner kroner.

Han ser derimot for seg at Ullevaal har én til to konserter i året. Nylig var 30.000 publikummere der for å se det tyske bandet Rammstein.

– Vi er ikke opptatt av å være så mye mer annerledes i dag, men vi ser for oss å ha noen attraktive arrangementer i året som tiltrekker folk fra ulike målgrupper.

– Ullevaal er og blir en nasjonalarena for fotball. Det har førsteprioritet, og det betyr at vi skal ha tipp topp gress og forhold når landslaget spiller. Alt annet må tilpasses etter det. Handlingsrommet vårt er mindre enn det for eksempel Telenor Arena har. De slipper å tenke på gress og internasjonale kampperioder, sier Forgaard.

Årlig koster det rundt 6 millioner kroner å drifte Ullevaal-banen. Tallet inkluderer kostnader til vedlikehold, undervarme og personal.

– Godt regnestykke

Tross lavere kampaktivitet er landslagsarenaen god butikk for fotballforbundet. I 2018 hadde Ullevaal-konsernet (tre selskaper) et resultat før skatt på 10,5 millioner kroner.

– For oss er det et godt regnestykke uansett. Vi har gode inntekter og er et av få fotballforbund i Europa som eier eget stadion, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Sitter dere på et stort potensial, men sliter litt med å få det helt ut?

– Det er en god beskrivelse.

Neste kamp på Ullevaal stadion er Norges møte med Malta i EM-kvalifiseringen for herrer 5. september. Deretter kommer Spania 12. oktober og Færøyene 15. november. Årets siste kamp blir herrenes cupfinale 8. desember.