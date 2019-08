Guardiola preget av vennens tragedie

Enrique opplyste selv om datterens dødsfall i en hjerteskjærende melding i sosiale medier torsdag kveld. 9-åringen døde etter en fem måneder lang kamp mot kreftformen osteosarkom.

Dødsfallet er mottatt med sorg i fotballmiljøet. Støtteerklæringene til Enrique og hans familie har vært mange siden tragedien ble kjent.

Fredag ba Manchester City-manager Pep Guardiola om ordet da han møtte pressen for å snakke om helgens Premier League-oppgjør mot Brighton.

– Før dere begynner å stille spørsmål. På vegne av Manchester City-familien, min familie og meg selv vil jeg sende mine dypeste, dypeste kondolanser til Luis Enrique Martinez og hans familie for tapet de har lidd, sa spanjolen.

– Vi visste at situasjonen ikke var god, men drømmen var at alt skulle gå bra. Jeg har ikke ord, og vet ikke hva jeg skal si, sa en tydelig preget Guardiola videre.

Han kjenner Luis Enrique svært godt. Ikke bare var de lagkamerater i Barcelona i en årrekke, men de begynte begge også trenerkarrieren samme sted.

Da Guardiola ble ansatt som trener i den katalanske storklubben i 2008, fikk Enrique hans gamle jobb som sjef for B-laget.

Nå føler Guardiola med sin mangeårige venn.

– Forhåpentlig kan han kjenne at både jeg og Manchester City er her (for dem), og forhåpentlig ser jeg ham snart og kan fortelle han at jeg er glad i han, sa Guardiola fredag.

Barcelona-ledelsen var også raskt ute med sine kondolanser da bortgangen til Enriques datter ble kjent torsdag. Rivalen Real Madrid fulgte raskt etter.

Luis Enrique trakk seg i juni som spansk landslagssjef for å tilbringe tid med datteren.

«Vi vil savne deg inderlig, men vi vil minnes deg hver dag resten av våre liv i håp om at vi møtes igjen i fremtiden. Du vil være stjernen som leder familien vår», skrev han i sosiale medier torsdag.