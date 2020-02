Casper Ruud skrev norsk tennishistorie: – Tidenes prestasjon

Ingen annen nordmann hadde klart det tidligere. Søndag ble Casper Ruud (21) historisk i Buenos Aires.

Casper Ruud ble den første nordmannen til å vinne en ATP-turnering. Foto: Gustavo Garello / AP

Viljam Brodahl Aftenposten

Pedro Sousa – Casper Ruud (1–6, 4–6)

Den norske 21-åringen ble søndag den første nordmannen til å vinne en tittel på ATP-nivå, som er den øverste tennisserien for herrer.

I solsteken på grusen i Buenos Aires, der temperaturen målte et par grader over 30, storspilte Casper Ruud mot sin portugisiske motstander.

Nordmannen vant i to strake sett og hadde tilsynelatende få problemer mot Pedro Sousa. Da avgjørelsen falt strakk Ruud armene i været, kastet capsen og gliste fra øre til øre.

– Jeg må si takk til laget mitt. Uten dem hadde det vært vanskelig for meg å være her og spille på den måten, sa Ruud med trofeet rundt armen fra indre bane.

Pappa Christian Ruud mente i forkant av kampen at en seier i finalen ville være tidenes norske tennisprestasjon.

– Du kan godt si at det blir tidenes største norske tennisprestasjon om han vinner finalen. Det er jo ingen andre som har vunnet en ATP-tittel, sa Ruud senior.

Casper Ruud vant finalen mot Pedro Sousa komfortabelt. Foto: Gustavo Garello / AP

– Stort for norsk tennis

Ruud var før turneringen rangert som verdens 45. beste spiller. Faren var på sitt beste nummer 39, noe som fortsatt er rekord i Norge. Når rankinglistene oppdateres mandag, er det ventet at 21-åringen slår farens norske bestenotering.

Tidligere tennisspiller og nåværende Eurosport-ekspert Christer Francke fulgte finalen tett. Han gleder seg over prestasjonen.

– Det er en historisk seier for Casper. Det er stort for norsk tennis. At vi har en vinner i en ATP-tour for første gang er enormt, forteller han.

Det å vinne en tittel, og det som 21-åring, er det kun noen få som får oppleve. Pappa Ruud fikk aldri oppleve det samme.

– Det er sterkt å vinne en ATP-turnering så tidlig i karrieren. Det er mange gode tennisspillere som ikke opplever det. Så det er en prestasjon i seg selv, sier Francke.

Nå mener tenniseksperten at det er et naturlig mål for Ruud å bygge videre på denne prestasjonen og prøve å gjenta bragden. Han mener også Ruud bør ha et mål om å slå sin egen rekord i en Grand Slam, og da spesielt på grusen i Roland Garros der Ruud trives.

Kollaps på tribunen

Ruud fikk en best tenkelig start på kampen mot spilleren rangert som nummer 145 i verden. Nordmannen servet trygt inn det første poenget, før han fulgte opp med å bryte motstanderen på vakkert vis til 2–0.

– Dette er nesten mer enn vi kunne drømme om, kommenterte Eurosports Eirik Fure.

Sousa var bandasjert på venstreleggen, og det var tydelig at portugiseren slet med smerter underveis i kampen. Ruud vant det første settet på svært overbevisende vis 6–1.

Underveis i settet måtte spillerne ta en pause. Som i lørdagens semifinale, kollapset en person på tribunen i den stekende varmen. Tilskuere og helsepersonell kom umiddelbart til unnsetning. Etter noen minutter ble personen fraktet bort til applaus fra tribunen.

Tilskuere strømmet til for å hjelpe personen på tribunen. Foto: Skjermdump med tillatelse fra Eurosport

Full kontroll

Det andre settet ble omtrent en tro kopi av det første. Igjen tok Ruud de to første poengene etter å ha brutt Sousas serve.

Portugiseren hang bedre med i andre sett, men Ruud hadde likevel full kontroll. Til slutt endte settet 6–4 til nordmannen. Etter kampen rettet han en takk til alle fremmøtte.

– Takk til fansen og alle som kom. Jeg vet at det har vært varmt denne uken for alle. Jeg håper alle har det bra, og at alle får nok vann. Ta vare på dere selv, sa Ruud til stor applaus.

Det blir ikke mye tid til å feire for nordmannen. Allerede til uken skal Ruud nok en gang i aksjon. Denne gangen forflytter 21-åringen seg til Brasil og Rio de Janeiro for å delta i Rio Open.