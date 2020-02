Supporterkulturen i skiskyting vekker forskerens interesse: – Er som en festival

De er godt voksne, det drikkes fra morgen til kveld, det klemmes, jubles og inn imellom blir det anledning til en aldri så liten alvorsprat om sporten. Idrettssosiologen vil finne ut hvorfor skiskytterpublikum er som det er.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er god stemning på tribunen under skiskytter-VM i Anterselva. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

ANTERSELVA: Tre godt voksne damer fra Brønnøysund plirte mot solen på uteserveringen like ved det berømte jordet i Anterselva. Der hadde de slått seg ned ved et bord sammen med en bergenser. Han som de tilfeldigvis traff for noen år siden i Ruhpolding.

De er opprømte, de er glade og føler at livet leker. Det var ennå tre timer til konkurransestart, og de hadde allerede vært et par timer på VM-stadion øverst i dalen.

– Dette er lykke. Et gløtt av livslykke. Det er et øyeblikk hvor du stempler ut, kan være barnslig og får lov til å være det. Det er litt vanskelig å sette ord på det, sier Tone Svendsen.

Norske tilskuere i Anterselva som føler at det er en slags livslykke i å være på et VM i skiskyting. Fra venstre: Brith Wika, Henning Trellevik, Solveig Svendsen og Tone Svendsen. Norske skiskytterfans i Anterselva under VM 2020. Foto: Kurt B.M. Haugli

Sammen med Brith Wika, Solveig Svendsen og bergenseren Henning Trellevik var hun blant de mange tusen som var kommet til VM-stadion lenge før alvoret setter i gang. I et øltelt på størrelse med en fotballbane var stemningen klokken 11.00 på god vei til samme høyder som dagen før. Det vil si ganske høyt.

Ut av hverdagen

– Alt dette som du ser rundt deg her i Anterselva, er det vi sosiologer gjerne kaller hverdagslivets suspensjon. Du går over fra hverdagsliv til en festmodus. Det er en stemning som er veldig preget av «feelgood», sier Arve Hjelseth.

Arve Hjelseth er idrettssosiolog ved NTNU i Trondheim og er i Anterselva for å studere tilskuerkulturen rundt denne vinteridretten. Foto: Kurt B.M. Haugli

Hjelseth er idrettssosiolog ved NTNU i Trondheim. Han har skrevet om og studert tilskuerkultur både i fotball og flere andre idretter. Nå hadde han tatt turen til VM i skiskyting. Han kombinerer interesse for sporten med forskningsarbeid.

Skiskyting er svært populært i det sørlige Tyskland. På verdenscup i Ruhpolding og Oberhof er det alltid fulle hus. Tyskerne sørger også for at det er full skiskytterfest i Hochfilzen (Østerrike) og Anterselva (Italia).

Fred og fordragelighet

Det går som regel fredelig for seg. Det er sjelden folk er overstadig beruset, alle hilser på hverandre, det skåles, det smiles og det tas selfier. Det handler om kubjeller og kostymer, rare hatter, overtrekksdrakter med supporterklubb-trykk, flagg fra tyske skiskytterfans med tekster hvor det hilses til alle «biathlonfans» verden over.

Arve Hafsås fra Nordfjord med sin egne hjemmelagede skralle kan du høre jevnt og trutt ut over stadion i Anterselva. Han og supporterklubben til Bø-guttene (Bøliebers) reiser langt for å heie. Foto: LEONHARD FOEGER, Reuters/NTB scanpix

– Jeg betrakter det som en festival. Idretten er viktig nok, men festen står sterkt opp i dette. Selv om det kanskje ikke er lagt opp til å treffe nye venner, så er det i det minste et sted hvor man kan være venner for noen timer mens det hele pågår, sier sosiologen.

Mens han slår fast at fotballen er mer preget av stammekultur, så handler skiskyting og flere andre vinteridretter om forbrødring.

– Folk kommer hit hvor de sitter ved samme bord. Det er vanlig at folk har med seg svære matbokser med småflasker eller søtsaker, og det er forventet at alle skal kunne forsyne seg. Da skapes det et fellesskap rundt det å være skiskytterpublikum som folk setter veldig pris på. Det er også preget av den tyske måten å skape fellesskap. Tyskere liker å kle seg ut, de liker show og musikk.

Alkoholens plass

Alkohol er en viktig del av dette ritualet. I motsetning til i Norge hvor det knapt er en lettøl å se på et idrettsarrangement, så handler det om å drikke sammen når folk samles for å se sport på kontinentet.

– Vi tar oss en formiddagspils. Det gjør vi jo aldri ellers. Og så møter vi mange hyggelige mennesker hele tiden, sier Solveig Svendsen, en av de skiskytterfrelste fra Brønnøysund. Hun og hennes skiskyttervenner tar seg fri en uke hver vinter for å dra på skiskyting.

Team Olsbu er selvfølgelig til stede i Anterselva blant svært mange nordmenn. Det er trolig bare flere tyskere enn nordmenn i VM-dalen. Foto: Kurt B.M. Haugli

Norsk svensk forbrødring utenfor skiskytterstadion i Anterselva. Foto: Kurt B.M. Haugli

– Alkoholen er viktig fordi den symboliserer forbrødringen. Gjennom skålen viser man gjensidig anerkjennelse. Det letter på stemningen. Samtidig er dette ikke en fyllfest. Det er lite fyll, og det er mindre fyll enn i Holmenkollen, sier Hjelseth.

Godt voksne

Det er liten tvil om at skiskytterpublikum er som lesere av papiraviser. Det er godt voksne mennesker med tid og penger.

– Det illustrer det som skisporten sliter med. Den appellerer ikke til 20 åringen. Slik er det i Norge også. Det kan hende at fremtiden for disse vintersportene ikke er så lys. Du ser jo unge mennesker her i Anterselva, men det er ikke mange av dem.

I Anterselva er ølteltene store. Her flyter øl og snaps fra tidlig morgen til sen kveld. Foto: Kurt B.M. Haugli

Tarjei Bø er en mann i 20-årene som konkurrerer foran denne gjengen godt voksne tilskuere. Han kunne gjerne ha ønsket seg flere unge på stadion. Men samtidig er han sjarmert i senk av dem som kommer.

– Vi har det mest fantastiske publikum som finnes. Kanskje snittalderen er høy, men det tror jeg ikke handler om skiskyting i seg selv. Det handler litt om kulturen på idrettsarrangement i seg selv nedover i Europa. Det er godt voksne folk overalt og du ser lite barn på tribunene. I Norge skal det være en familieopplevelse.

Bergenseren Henning Trellevik mener at godt voksne på tribunene er greit.

– Med høy snittalder får du et godt arrangement.