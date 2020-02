Haaland er like brennhet som Neymar før storoppgjøret

Hva er det med Haaland? Hva gjør dere med Neymar? Kan dere unngå baklengsmål?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Erling Braut Haaland og lagkameratene kom ut til skikkelig uvær da de skulle starte treningen mandag ettermiddag. Foto: Martin Meissner / AP

Dortmund (Aftenbladet): Det var spørsmålene som gikk igjen da Borussia Dortmunds trener Lucien Favre og midtbanemotoren Axel Witsel møtte internasjonal presse mandag.

Det samme da pressen fikk være med på en 15 minutters seanse under trening. «Hvor er nordmannen?» ble gjentatt og gjentatt, for da treningen startet midt under ett skikkelig uvær med vind og regn, var det ikke enkelt å kjenne igjen de godt kledde spiller.

Til slutt var svaret enkelt: «Han lange i svart».

– Erling er eksepsjonell, han har bevist at han kan på dette nivået, lød summen av svarene fra trener Favre.

– Vi trodde naturligvis ikke at han skulle score åtte ganger på de fem første kampene i Bundesliga, det er voldsomt, men han scoret også mot Liverpool og Napoli. Så klart, ja, han kan score mot Paris St. Germain, understreket sveitseren.

Vag om taktikken

Lucien Favre var noe vag da Aftenbladet spurte om taktikk, om Borussia Dortmund ville ta noen spesielle forholdsregler mot et lag som PSG, eller om de tenker: Dette er vår hjemmekamp, her er det vi som skal styre.

– Vi må være gode på gjenerobring av ballen, det vil gi oss store kontringsmuligheter. Samtidig skal vi være tålmodige, for det blir ekstra viktig ikke å miste ballen i vanskelige situasjoner. Vi må heller ikke gi PSG store rom til å kontre i, svarte Favre.

– PSG er imponerende bra, det viser ikke minst 3-0 seieren i Paris mot Real Madrid, tilføyde han.

Dortmund-stjerne Axel Witsel gjentok som han sa etter kampen mot Eintracht Frankfurt fredag:

– Vi viste at vi kan spille kompakt og ikke slippe motstanderen til med målsjanser, det må vi gjenta.

Witsel: – Vi spiller vårt spill

– Paris er bra, vi må være forsiktige, men vi er også gode, vi har fantastiske fans i ryggen, vi spiller vårt spill, understreket Witsel som på kort tid har funnet tonen med nykommer Emre Can.

Bare høyden avslørte Erling Braut Haaland under treningen mandag. Foto: Egil Ø. Nærland

– Can er ikke så offensiv som Julian Brandt, men mer en nummer seks. Vi passer godt sammen, sier Witsel som spilt mot både Neymar og PSGs kaptein, Thiago Silva, tidligere.

Har slått både Neymar og Thiago Silva

Med Belgia slo han Brasil 2-1 i kvartfinalen under VM i Russland sommeren 2018.

– Neymar spiller sikkert mot oss, men han er bare en av flere gode, minner Witsel om.

Det samme gjør trener Lucien Favre.

– Paris har mange andre, Di Maria, Kylian Mbappé, Icardi, Veratti...

– Vi må være på topp, vi må spille konsentrert. Sånn kan vi få et godt resultat, gjentar sveitseren.

Neymar er klar til kamp. Foto: Michel Spingler / AP

Neymar klar til kamp

Thomas Tuchel, Paris St. Germains trener, bekreftet under sin pressekonferanse da kvelden var falt på i Dortmund, at Neymar har trent i det siste og er klar for kampen på Signal Iduna Park.

– Neymar er naturligvis veldig viktig for oss, han gjør også en spiller som Kylian Mbappé mye bedre, sa Tuchel som innrømmet at det er litt spesielt for ham å komme tilbake til klubben som han ble sparket fra etter cupgull våren 2017.

– Men det er viktig å understreke at mine følelser ikke har noe med dette å gjøre. Kampen er mellom Dortmund og PSG, understeket han.