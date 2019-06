Arendalitt vant 5-kilometeren: – Alltid likt å løpe, men hadde jo aldri tenkt å bli så ivrig

– Jeg hadde et lite mål om å vinne, men følte løpet var tungt og litt kavete. Alltid gøy å vinne, sier Thorkildsen etter målgang på Torvet.

Han ble klokket i mål på tiden 16.06, og var 22 sekunder foran Simen Koland og 54 sekunder foran tredjemann Gabriel Ingebrethsen fra Kristiansand Løpeklubb.

35-åringen fra Arendal løper vanligvis lengre distanser, men ønsket å prøve seg på 5 kilometer for å «varme» opp til Skagerak-mila førstkommende fredag.

Første løpet noen gang

– Det er første gang jeg løper denne distansen, sier Thorkildsen, som sier han hadde en bakgrunn fra fotball før han valgte å sparke ballen vekk for godt.

– Alltid likt å løpe, men hadde jo aldri tenkt å bli så ivrig da, smiler han.

Synnøve Brox fra Oslo, men som løper for Vidar, var den aller sprekeste kvinnen, til tross for at hun er blitt 60 år.

– Det var veldig tungt å løpe, men jeg klarte ikke å gi meg. Hadde jeg ikke ledet, så hadde det aldri gått. Nå ser jeg frem til fest på Ernst, sier Brox, som kom i mål på 19.41 minutter. Hun var 1.09 minutter foran Randi Tvilde og 2.01 foran Vilde Sæbø.

Rekordmange deltakere

Sommerløpet i Kristiansand er godt i gang, og utover lørdagen blir det halvmaraton, løp for barn og ungdommene, før man avslutter med den velkjente mila. Over 3000 deltakere har meldt seg på årets løp, noe som er rekord for Sommerløpet.

Vinnerne på hver distanse:

5 km herrer: Magnus Thorkildsen, Trauma - 16.06

5 km kvinner: Synøve Brox, Vidar - 19.41

