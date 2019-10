72-åringen, blant annet kjent for sine spesielle kostymer på scenen og hits som «Rocket man» og «Goodbye Yellow Brick Road», var ved to anledninger styreformann i Watford gjennom sine over 20 år i klubben.

I sin nye selvbiografi «Me» skriver han blant annet om sin kjærlighet til klubben og at den kan ha vært med på å redde livet hans. Popstjernen var med på reisen da klubben reiste seg fra bunnsjiktet av daværende 4. divisjon til å bli nummer to i toppdivisjonen i 1982/83.

«Jeg var styreformann i den verste perioden i livet mitt. År med avhengighet og ulykkelighet, feilslåtte forhold, dårlige økonomiske avtaler, rettssaker og en uendelig uro» ... «Gjennom alt dette var Watford en konstant kilde til lykke», skriver showmannen.

«Hvis jeg ikke hadde hatt fotballklubben, gudene må vite hva som hadde skjedd med meg. Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg tror Watford kan ha reddet livet mitt», skriver han videre.

DAVID KLEIN / REUTERS / NTB scanpix

Ertet av kongehuset

«Av åpenbare grunner er det biter fra åttitallet jeg ikke husker, men hver eneste Watford-kamp er som brent inn i minnet mitt», røper Elton John også i boken.

Han trekker blant annet frem da Watford, den gang i 3. divisjon, slo Manchester United ut av ligacupen på Old Trafford.

«Avisene, som normalt ikke brydde seg om å skrive om Watford, kalte dem «Elton Johns Rocket men» neste morgen», skriver han om kampen.

Rockestjernen skriver også at han har fått noe tyn for sin lidenskap til Watford på 70-tallet – blant annet fra det engelske kongehuset, nærmere bestemt av Prince Phillip, ektemannen til dronning Elizabeth II.

Elton John bodde på det tidspunktet nær Windsor Castle og kjørte sin Aston Martin lakkert i Watford-fargene, gul med røde og svarte striper.

«Latterlig. Det får deg til å se ut som en narr. Få det bort, sa Prince Philip», ifølge boken.