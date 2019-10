Anders Mol skal spille for Førde, men må forholde seg til en klar beskjed fra treneren

Det er Firda som først meldte at Mol ble presentert som Førde volleyballklubb sin nye forsterkning onsdag.

Til Bergensavisen sier volleyballstjernens far og trener Kåre Mol at sønnen har besteforeldre fra Sunnfjord - og at også moren hans er derfra.

– Han hadde lyst til å trene med sine gamle kompiser i Førde, og da ble det slik.

Anders Mol får riktignok ikke slippe seg helt løs på parketten. Sammen med makker Christian Sørum er Anders Mol et av Norges største gullhåp i Tokyo-OL i sandvolleyball til sommeren.

Trener Mol har derfor gikk ham klare begrensninger.

– Vi skal ikke gjøre noe som kan skade oppkjøringen til OL. Han må ha en gradvis tilnærming til parketten, og skal ikke hoppe for mye. Anders skal registrere hvert eneste hopp han tar, og rapportere tilbake til meg. De skal også spille med en ankelbeskyttelse for å hindre overtråkk, sier Mol.