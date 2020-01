Jacobsen ville bevise noe: Eksperimentet ga full klaff

Permisjon fra landslaget og fullpakket studiehøst har gjort godt for Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Fredag slo hun alle, Therese Johaug inkludert.

Astrid Uhrenholdt strålte etter at hun hadde vunnet sitt første verdenscuprenn siden 2015. Foto: Rune Petter Ness

VAL DI FIEMME: Det er bare 15 dager siden Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok en deleksamen i sin medisinutdannelse. Hun ble testet for sine kunnskaper i gynekologi, obstetrikk og pediatri. Fra eksamen dro hun strake veien til julefeiring i høyden i Livigno.

Hennes neste store eksamen skulle være Tour de Ski. Hun har ikke fått sensur på sin medisineksamen, men i går besto hun sin idrettslige eksamen. Det ble toppkarakter, altså seier på Tour de Skis femte etappe. Hennes første verdenscupseier siden januar 2015.

Fakta Stillingen i Tour de Ski KVINNER 1) Therese Johaug 1.51.14 2) Ingvild Flugstad Østberg 0.19 min. bak 3) Natalja Neprjajeva 0.32 4) Astrid Uhrenholdt Jacobsen 0.33 5) Ebba Andersson, Sverige 0.38 6) Heidi Weng 0.49 7) Tiril Udnes Weng 1.57 8) Katharina Hennig, Tyskland 2.12 9) Sadie Bjornsen, USA 2.22 10) Anemarija Lampic Slovenia 2.30. MENN 1) Aleksandr Bolsjunov, Russland 2.24,39 2) Johannes Høsflot Klæbo 0.18 min. bak 3) Sergej Ustjugov 0.21 4) Sjur Røthe 1.27 5) Iivo Niskanen, Finland 1.32 6) Hans Christer Holund 1.34 7) Artem Maltsev, Russland 1.45 8) Pål Golberg 1.51 9) Dario Cologna, Sveits 1.57 10) Calle Halfvarsson, Sverige 2.00.

Mer enn bare en seier

Seieren betød langt mer for henne enn bare verdenscuppoeng og premiepenger. Foran denne sesongen har hun hatt permisjon fra landslaget og har holdt seg borte fra samlinger og satset fulltid på studier ved siden av trening sammen med klubben Heming og Team Obos som er kretslaget i Oslo.

Hun kaller det hele et eksperiment eller et forskningsprosjekt. Hun har lyst til å vise at det er mulig å bli god selv om man holder seg hjemme og kombinerer utdannelse og toppidrett.

– Det er viktig for dem som er yngre, å se at det er mulig å bli god selv om man trener der hvor man bor og så lenge du har et treningsmiljø, sier hun.

Et helt spesielt opplegg

Etter løpet fortalte hun om sitt eget opplegg hvordan hun har lagt opp sin hverdag som student og idrettsutøver. Langrenn er tross alt en idrett som krever svært mange treningstimer.

– Den store forskjellen er at jeg kunne planlegge de store volumene av trening til perioder hvor jeg har lavere belastning på studiet. Det er blitt en stor endring for meg at jeg har kunnet styre treningsbelastningen etter studieplanen. Før var det slik at jeg hele tiden ble dratt mellom universitet og landslaget.

Hun har også endret treningen. Hun har for eksempel droppet det meste av styrketreningen fordi hun fant ut at hun ikke tapte styrke selv om hun droppet spesialøkter i styrke. Det blir ikke lagt ned like mange timer som tidligere uten at det ser ut til å ha noen betydning på prestasjonene.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ebba Andersson over mål. I midten jubler den gladeste på pallen, Katharina Hennig, for tredjeplassen. Foto: Rune Petter Ness

– Grunnformen tror jeg aldri har vært bedre. Men jeg har ikke følt meg i spesielt bra form her og nå. Men jeg er jo også en løper som ofte blir bedre utover i Tour de Ski.

Selv om Heming-løperen har lykkes med sitt lille forskningsprosjekt, så presiserer hun at det nødvendigvis ikke vil fungere for alle.

– Det finnes flere måter å gjøre dette på, og det er heller ikke slik at denne måten jeg gjør det er den riktige måten for alle. Men det å sy sammen livet rundt for å kunne prestere, er et viktig parameter som jeg kanskje har lagt for lite vekt for tidligere.

Johaugs dårlige dag

Seieren på 10 kilometer klassisk fellesstart i Val di Fiemme kom på en dårlig dag for Therese Johaug som fortsatt er den store favoritten til å vinne sammenlagt. 32-åringen fra Oslo er bare 50 sekunder bak Johaug foran de to siste etappen.

Nærmest bak Jacobsen kom svenske Ebba Andersson og den tyske overraskelsen Katharina Hennig. Det har vært nattsvart for tysk langrenn i årevis. Derfor var det full jubel og mange gledestårer i den tyske leiren.

– Jeg har vist at jeg er i solid form. Jeg har trent mye fart og teknikk de siste årene. I tillegg hadde jeg hatt gode ski, og jeg tror jeg får mye igjen for at jeg forholder meg helt rolig i et felt hvor det skjer mye rart.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 18:54