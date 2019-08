Hamar-publikumet applauderte Dalsbygda-jenta gjennom hele løpet og Johaug var tydelig populær i hjemfylket.

Hun tok et suverent NM-gull på tiden 32.20.87.

Det var tidenes femte raskeste 10.000-meter på kvinnesiden, ifølge NRK.

– Stor, stor utøver

– Hun viser at hun er en stor, stor utholdenhetsutøver, sier NRK-kommentator Jann Post.

Så stor at NRK-kommentatorene mente hun kunne hevdet seg om hun hadde byttet ut snøen med friidrettsdekke.

– Hun kunne fått til enda mer med mer løpsspsesifik trening. Det er det ingen tvil om, sier Post.

– Tåler sammenlikning med hva som helst

– Med litt spesifik satsing og oftere innom dette dekket kunne hun hentet mye på kort tid. Den kapasiteten de beste langrennsjentene representer, den tåler sammenlikning med hvilken som helst av de andre kondisjonssidrettene, sier Rodal og legger til:

– Men det er vel litt synd for bredden i langdistanseløp at alle blir parkert av en langrennsløper, sier ekspert Vebjørn Rodal.

Johaug gikk knallhardt ut i sommersola i Hedmarken og mange fryktet nok at hun skulle løpe seg «tom».

– Jeg er vel litt urutinert! Jeg syns det gikk så fint og visste ikke om sekunderingene stemte. Jeg ville ha en bra tid og tenkte at jeg får bare gå på en smell hvis jeg gjorde det, sier en smilende Johaug til NRK.

– Gira

– Hun har vært i veldig bra treningsform helt siden i mai. Vært kjempebra. Hun imponerer meg hver gang. Det hun er god til er denne piningen, der du må pine deg i en halvtime. Det var en halvtimes treningsøkt, og hun visste hun fikk det vondt. Jeg er litt overrasket over at det gikk så fort, sier trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Jeg vet hun blir gira når du kommer her. Det blir fryktelig lett når man begynner å springe. Det er faren ved løping at man starter for fort. Hun sprang åtte sekunder for fort på første runden, fortsetter han.

