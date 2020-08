Champions League-finalene ryker for Hegerberg

Ada Stolsmo Hegerberg blir ikke klar til årets Champions League skal avgjøres.

Ada Stolsmo Hegerberg er ikke klar etter korsbåndskaden. Foto: BERNADETT SZABO / REUTERS

Den norske Gullballen-vinneren har spilt og vunnet de fire siste Champions League-finalene. I år må hun sette sin lit til at lagvenninnene gjør jobben og sikrer hennes og Lyons femte strake tittel.

25-åringen blir ikke skadefri og klar i tide etter at korsbåndet røk under trening 25. januar.

Det bekrefter mamma og pressekontakt Gerd Stolsmo til Aftenposten.

– Hun er ikke klar til Champions League. Det er mer realistisk med september eller oktober, uten at vi vet det helt sikkert, sier Stolsmo.

Hun forteller at opptreningen går helt etter planen, men det er ikke aktuelt å haste tilbake for å rekke sesongens største kamper.

– Den største tabben du kan gjøre nå er å komme tilbake for fort. Vi må bruke hodet. Hun er helt innforstått med det, sier Stolsmo.

Hun kan heller ikke se for seg at Hegerberg får en rolle på benken i finalen.

Hegerberg scoret i finalene i 2016, 2018 og 2019, i fjor til og med hat trick.

Hegerberg har brukt det siste halvåret på å bygge seg opp etter korsbåndskaden. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / REUTERS

Trolig norsk finaleinnslag

Lørdag møter Lyon tyske Bayern München i kvartfinalen. Vinner de den, venter vinneren av møtet mellom Arsenal og Paris Saint-Germain i semifinalen.

Finalen spilles i spanske San Sebastian søndag 30. august.

Sjansen er uansett stor for at det blir et norsk innslag på banen i finalen. Caroline Graham Hansens Barcelona er favoritter i kvartfinalen mot Atlético Madrid.

Vinneren der møter etter all sannsynlighet Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg i semifinalen. De tyske mesterne er storfavoritter i sin kvartfinale mot Glasgow City.