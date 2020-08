Vedvik ferdig i Buffalo Bills: – Skal fortsette å jobbe og ende opp i NFL

Norske Kåre Vedvik er vraket i stallen til NFL-laget Buffalo Bills. Likevel er nordmannen bestemt på at han skal tilbake i ligaen, selv om det føles tungt.

Buffalo Bills gjør seg klar for ny sesong. Det blir uten Kåre Vedvik. Foto: James P. McCoy/ Buffalo News via AP, Pool / NTB scanpix

NTB

– Det er alltid tøft i begynnelsen når man har fått vite at man er blitt vraket, men jeg har bedre forståelse nå av hva NFL er enn før. Det bruker jeg som motivasjon til å jobbe enda hardere, sier Vedvik til NTB bare en drøy time etter at nyheten kom om at Vedvik og Bills er historie.

Vedvik hadde fått positive signaler i en lang periode fra klubben, men onsdag kveld norsk tid kom altså den nedslående nyheten om at han er fristilt.

– Alt bra her, selv om det er kjedelig. Jeg er stålfokusert på å spille i NFL, så jeg skal fortsette å kjempe, sier 26-åringen fra Stavanger.

Bills var den femte NFL-klubben til Vedvik siden 2018. Han har tidligere vært innom Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets og Cincinnati Bengals.

Han har bare spilt én kamp i NFL. Det var for Jets sist sesong mot nettopp Bills. Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i kampen som Jets tapte 16-17.

Dagen etter var han ferdig i sin tredje NFL-klubb på en drøy måned. 11. august ble han tradet fra Ravens til Vikings, før han 1. september ble signert av Jets. Og ni dager senere var han altså ferdig i New York-klubben.

Nå er han igjen klubbløs.

– Jeg vet ikke hva som skjer videre. Nå skal jeg bruke de neste dagene på å trene, så får vi se hva som skjer, sier han.