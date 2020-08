Fotballtopp fyrer løs mot TIL: – De som leder klubben må våkne

SKUFFET: Ernst Pedersen (t.v.) mener Brage Berg Pedersen (t.h.) burde fortsatt i Alta. Foto: Privat / Robin Andersen

Ernst Vidar Pedersen er sjokkert over at TIL avbryter Brage Berg Pedersens lån i Alta for å sende han sørover. Han mener det er ødeleggende for fotballen i Nord-Norge.