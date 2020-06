Drømmestart for Magnus Carlsen. Så kom problemene.

Magnus Carlsen så ut til å utklasse Jeffery Xiong i Clutch International-turneringen som startet lørdag, men den amerikanske tenåringen slo hardt tilbake.

Magnus Carlsen har kommet godt i gang i kvartfinalen i utslagsturneringen Clutch International. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Carlsen vant sine tre første hurtigsjakkpartier mot Xiong og så ut til å skulle gjøre kort prosess. 19-åringen fikk remis i det fjerde og sjokkerte deretter Carlsen ved å vinne med svarte brikker i det første «clutch»-partiet, der det var dobbelt poeng for seier.

Dermed var Carlsens ledelse barbert fra tre til ett poeng før dagens siste parti.

Etter første dag leder verdensmesteren med 4,5 poeng mot 3,5.

Carlsen møter den 19-årige amerikaneren i best av 12 hurtigsjakkpartier som skal avvikles over to dager, og turneringsformatet er utarbeidet for å bevare spenningen. Den lever uansett til mandagens partier.

Tre strake

I det første partiet spilte Carlsen med hvitt. Han kom under materielt da Xiong tidlig slo en springer, men han avslo muligheter for remis og spilte seg til et overtak som han omsatte i seier etter 59 trekk. Carlsen slapp unna med en miss mot slutten og ristet på hodet da seieren var i havn.

– En berg-og-dal-bane av et sjakkparti, sa kommentatorene i Chess24-sendingen.

I det neste partiet så det lenge ut til å gå mot remis, men Carlsen viste styrke i sluttspillet og halte seieren i land etter 68 trekk.

Xiang var rystet, og Carlsen viste ingen nåde da han dominerte det tredje partiet på vei mot seier etter 44 trekk og 3-0-ledelse. Da så det mørkt ut for motstanderen.

Oppgitt

I fjerde parti fikk amerikaneren sitt første halvpoeng med remis etter 53 trekk, men han fortvilte over å ha oversett en Carlsen-tabbe i sluttspillet som kunne gitt Xiang seierssjanse.

I femte parti skaffet Xiong seg et klart overtak med svarte brikker, men en tilbakelent Carlsen utlignet overtaket og så ut til å berge remis inntil partiet igjen vippet amerikanerens vei mot slutten. En oppgitt Carlsen rettet fingeren som en pistol mot egen tinning som signal på at han falt for eget grep.

Turneringen arrangeres av St. Louis Chess Club og har total premiesum på 265.000 dollar, rekord for en onlineturnering. Hver utslagsduell består av 12 hurtigsjakkpartier spilt over to dager, og for å bevare spenningen dobles poengene i de to siste partiene første dag, mens de tredobles i de to siste partiene siste dag.

