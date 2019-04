Bernhus imponert av Viking tross tap: «Et energitilskudd til Eliteserien»

Ranheim-Viking 5–2.

I en serierunde der målene og sjansene var mangfoldige, var ikke underholdningen minst der hvor noen kunne vente det, på Ranheim.

Utgangspunktet for å velge denne kampen var slik: Ranheim på sisteplass, Viking riktig nok høyt oppe, men fortsatt bare en jypling i denne serien. Opprykkslag lykkes gjerne i førsten, før virkeligheten trenger seg på. Kunne det bli trist?

Nei, så hva skal vi si etter kampen? At Ranheim, til tross for en dårlig sesongstart, har bevart mye av sitt fjorårstrykk og trygghet på egne ferdigheter, og at Viking kommer til å holde godt mål fremover også.

At resultatet til slutt ble 5-2, kan – med Viking-øyne – ses på som en tilfeldighet. Begge lag leverte nok til å få belønning.

Vegard Grøtt

Beholdt motet

Det er imponerende hva Ranheim har klart å bevare av selvtillit gjennom den dårlige sesongåpningen. De ledet og ble innhentet to ganger, før de rundet av kampen med to sene mål. Fortjent? Ja, også fordi Viking slurvet grovt ved et par av målene, og fotballen er slik innrettet at svakt forsvarsspill straffer seg. Det er rettferdig, det også. Mot slutten raknet det helt for Viking.

Og likevel sitter vi her og har lyst til å skryte av Stavanger-laget, som er et energitilskudd i Eliteserien. De kommer ikke til å miste kvalitet av dette tapet heller. Laget er fullt av talent og fotballforståelse.

Han er ingen gjøgler, Viking-trener Bjarne Berntsen. Men jammen har han skapt et artig Viking-lag denne sesongen. Ja, de var faktisk så gode mot Ranheim at dette ville vært latterlig å tippe 2–5 da et drøyt kvarter gjensto. Viking var riktig bra.

Det skal vi få se fremover. Et godt komponert lag med velvalgte spillertyper, bra tekniske spillere og trygg organisering, slik fremstår årets Viking i Berntsen-utgave.

Alley, Ned / NTB scanpix

Friske uttalelser

Laget er langt mer gjøglete enn treneren selv. Utad er Bjarne Berntsen som trenere flest i norsk fotball. Det gjelder å uttale seg så kjedelig som mulig for ikke å risikere diskusjoner med kolleger eller morsomme avisoppslag.

«Alle kamper i Eliteserien er tøffe. Hver kamp lever sitt eget liv. Det er viktig å få første mål. Det er viktig å jobbe hardt», sa Berntsen foran Ranheim-kampen. Hvilken som helst trener kunne sagt akkurat det samme foran hvilken som helst kamp.

Ranheim-trener Svein Maalen er en annen type, mer åpen og avslappet, men åpenbart en trener å si mye godt om. Vi skjønte det i fjor, vi skjønner enda mer nå.

Hadde vi sett bort fra sluttminuttene, ville vi sagt at dette var en jevn kamp. Men det var før Viking mistet byttet på bakken og Ranheim grafset til seg det måltidet som ble liggende igjen etter dem.