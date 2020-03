Omstridt sjakkturnering er stoppet

Kandidatturneringen i sjakk har vært under kritikk fordi den har pågått mens andre arrangementer er utsatt. Nå er også sjakkturneringen stoppet.

Verdensmester i langsjakk, Magnus Carlsen, møter vinneren av kandidatturneringen. Foto: Berit Roald

Det skriver Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) på Twitter torsdag morgen.

FIDE skriver at grunnen til stansen er at regjeringen i vertslandet Russland har bestemt at luftfartsmyndighetene skal sette alle rute- og charterfly til og fra landet på bakken fra og med fredag.

Dette er derfor eneste mulighet for at alle deltagerne skal komme seg hjem før flyene stopper. Turneringen spilles i Jekaterinburg.

Russland stanser de internasjonale flyvningene for å begrense smitten av koronaviruset i landet.

Aftenpostens sjakkspaltist, Atle Grønn, tror arrangøren uansett har sett for seg å stoppe turneringen halvveis, på grunn av all kritikken som har kommet utenfra og fra spillerne selv.

– Jeg tror arrangøren redder ansikt, fordi kritikken begynte å bli ubehagelig. Det er mest ubehagelig når også spillerne mistrives, sier Grønn.

Han sier også at det nå blir det rettferdig når turneringen starter opp igjen.

– Det var forventet synes jeg. De har kommet halvveis. Og i og med at alle skal møtes to ganger, så er det et perfekt tidspunkt å stoppe på. Nå får de to sportslig gode turneringer, selv om de blir adskilt i tid. Jeg tror nok at arrangøren har tenkt på dette noen dager, at når vi kommer til syvende runde, så gir vi oss der, sier Grønn.

Spiller klaget på elendig form

Det har vært åtte spillere som har kjempet om å få møte Magnus Carlsen i VM-kamp i 2020. Stemningen rundt kandidatturneringen har derimot ikke vært særlig god, skal man tro russiske Aleksandr Grisjtsjuk.

I et intervju etter søndagens partier ba hjemmehåpet om at turneringen stoppes umiddelbart på grunn av koronaviruset.

– Formen min er elendig. Jeg ønsker ikke å spille i det hele tatt. I begynnelsen hadde jeg ikke noen klar mening, men i løpet av de siste dagene er det blitt tydelig for meg at turneringen burde stoppes, sa Grisjtsjuk til Det internasjonale sjakkforbundets (Fide) Youtube-kanal.

FIDE opplyser at de sju første rundene som er spilt fortsatt telles når turneringen skal gjenopptas.

Aleksandr Grisjtsjuk og Kirill Aleksejenko under kandidatturneringen i sjakk i Russland. Foto: Handout / X80001

Delt ledelse

Det betyr at franske Maxime Vachier-Lagrave er i delt ledelse med Jan Nepomnjasjtsjij den dagen det eventuelt skal spilles videre.

Onsdag vant Vachier-Lagrave over Jan Nepomnjasjtsjij i et parti mellom de to beste i sammendraget, og det betyr at de begge har 4,5 poeng når de åtte deltagerne har møtt hverandre en gang hver. De er ett poeng foran sine nærmeste rivaler. Fabiano Caruana er en av dem.

Atle Grønn mener turneringen har vært en suksess for publikum.

– For publikum var turneringen en suksess, for de sitter på internett. Vi har god tid for tiden. Norske aviser følger dette. Det var en ganske stor publikumssuksess, og det var planen til FIDE. Det er også bra for turneringen at man avslutter med delt ledelse. Caruana på tredjeplass har også en reell sjanse til å ta det. Det gjør det spennende, sier Atle Grønn.

FIDE skriver ikke noe nærmere om når turneringen skal fortsettes, annet enn at de vil komme tilbake med en ny dato så snart som mulig.