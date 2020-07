Sveitsisk påtalemyndighet åpner etterforskning av FIFA-presidenten

Sveitsisk påtalemyndighet har gitt politiet tillatelse til å åpne straffesak mot Fifa-president Gianni Infantino og den sveitsiske riksadvokaten Michael Lauber.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

FIFA-president Gianni Infantino blir etterforsket av politiet. Foto: Peter Dejong / AP

NTB

Spesialetterforsker Stefan Keller har konkludert med at det er grunnlag for etterforskning av Fifa-presidenten og den sveitsiske riksadvokaten.

Keller har gjennomgått to varsler og konkluderer med at det er indikasjoner på kriminell oppførsel i forbindelse med møtene mellom riksadvokat Michael Lauber, Fifa-president Ginnani Infantino og statsadvokaten i Valais, Rinaldo Arnold.

Saken dreier seg om håndteringen av påstått korrupsjon i Fifa. Lauber er beskyldt for misbruk av embetet, brudd på offisielt hemmelighold, favorisering og oppfordring til dette.

Lauber er beskyldt for å lyve om et møte han hadde med Infantino i 2017. I 2018 innrømmet han å ha møtt Infantino ved to anledninger i 2016, like etter at sistnevnte ble valgt som president.

Møtet i Bern i juni 2017 var derimot hemmelig helt til sveitsiske medier rapportere om møtet i april.

Lauber tilbød seg i forrige uke å trekke seg fra stillingen som riksadvokat etter anklagene som ble framsatt.