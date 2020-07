Presidentsønnen deltok da «et av fotballverdenens mest politiserte prosjekt» feiret sin største triumf

Det var ikke mange som feiret da Istanbul Basaksehir gikk til topps i tyrkisk fotball. For flere symboliserer triumfen at regjeringspartiet AKPs innflytelse over fotballen øker.

Her jubler Istanbul Basaksehir-spillerne for klubbens første seriegull i historien. Foto: Onur Coban / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Tribunene var folketomme da Istanbul Basaksehir i helgen ble seriemestere for første gang. De få supporterne som fulgte kampen på storskjerm sittende i plaststoler utenfor Fatih Terim stadion, kunne slippe jubelen løs da Basaksehir vant 1–0 over Kayserispor.

Mens de tente bluss og viftet med Basaksehir-flagg utenfor stadion, feiret spillerne og støtteapparatet inne på gressmatten.

Midt blant dem, iført et skjerf med Basaksehirs oransje og blå farger, sto Bilal Erdogan, sønn av Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan.

– At presidentens sønn deltar i feiringen av gullet oppsummerer laget ganske godt, skriver forfatter Ekim Caglar på Twitter.

Den svenske statsviteren har skrevet boken «Propagandafotboll», og omtaler Basaksehir, som har nordmannen Fredrik Gulbrandsen i stallen, som «et av fotballverdenens mest politiserte prosjekt».

– De har fått en politisk velsignelse, kan man si, med tanke på at mektige personer i regjeringspartiet, inkludert presidenten selv, har gått ut offentlig med støtte til klubben, sier Caglar til Aftenposten.

– Erdogan har til og med påstått at han i egenskap av å være borgermester i Istanbul har grunnlagt den tidligere kommuneklubben (İstanbul Büyüksehir Belediyespor) som senere ble Basaksehir. Det stemmer derimot ikke, men det finnes et emosjonelt bånd mellom klubben og presidenten, sier Caglar.

Fikk nytt stadion, men mangler supportere

Da Fatih Terim stadion, oppkalt etter den tidligere landslags- og nåværende Galatasaray-treneren som er kjent som «Keiseren», ble åpnet i 2014 med en oppvisningskamp, scoret Erdogan hat trick.

Arenaen, som ligger i Istanbul-distriktet som klubben ble oppkalt etter da den flyttet dit, har plass til i overkant av 17.000 tilskuere.

– Basaksehir er en av klubbene som har fått toppmoderne arena, selv om de knapt har noen supportere. Det er knapt noen tilskuere på tribunen, uavhengig av koronarestriksjoner, forklarer Caglar.

I 2018 manet Erdogan AKP-ungdommer til å mobilisere sin støtte til Basaksehir, uten at ungdommene flokket til stadion av den grunn.

Denne sesongen har Basaksehir et snitt på i underkant av 3000 tilskuere, færrest av de 18 lagene i den tyrkiske toppdivisjonen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har ved flere anledninger vist sin støtte til de nybakte seriemesterne. I feiringen av ligagullet deltok hans sønn, Bilal (i midten). Foto: STRINGER/TURKEY / REUTERS

Sterke politiske bånd

De politiske båndene er også tydelige når en ser på sponsorene til klubben som har en rekke tidligere stjernespillere som Robinho, Martin Skrtel, Gaël Clichy og Demba Ba i stallen.

– Sykehuskjeden som er en stor sponsor av klubben ble grunnlagt av den nåværende helseministeren. Ser man nærmere på sponsorforbindelsene, er det et mønster som knytter dem til selskap som står AKP nært. Presidenten av klubben, Göksel Gumusdag, er også inngiftet slektning til Erdogan og lokalpolitiker for AKP.

– Basaksehir er en kontroversiell klubb i Tyrkia ikke bare på grunn av de politiske koblingene, men også fordi den økonomiske støtten fra regjeringskretsene ses på som et luftslott for en klubb som ikke har noen supportere, sier Caglar om de nybakte seriemesterne.

Det bekrefter Morten Galåsen, som står bak fotballpodkasten «Pyro & Pivo», og er tilhenger av Fenerbahçe, en annen Istanbul-klubb.

– De har hatt tid til å skape en fanbase, men får det bare ikke til. Du kan ikke bare komme marsjerende inn i det landskapet fotball-Tyrkia, og særlig Istanbul, er. Det er ikke slik at mange har kjent på et tomrom som Basaksehir har fylt, sier Galåsen til Aftenposten.

Istanbul Basaksehir vant 1–0 i det første oppgjøret av åttendedelsfinalen i Europa League mot FC København 12. mars. Det ble en av de siste kampene før koronaviruset stoppet fotballen. Returoppgjøret spilles 5. august. Foto: STR / AP

Har forent bitre fiender

Caglar og Galåsen påpeker at tyrkisk fotball alltid har vært politisert.

– Men Basaksehir er det tydeligste eksempelet på det. Den politiske støtten har også vært mer sjenerøs enn før. Utenfra tolkes det som AKPs modell for å bygge opp sine fotballag, forklarer Caglar.

Basaksehir har derfor gjort noe så sjeldent som å forene enkelte supportere fra de tre andre toppklubbene i Istanbul, Fenerbahçe, Galatasaray og Besiktas. «De tre store» i tyrkisk fotball har til sammen vunnet 54 ligatitler, og kan vise til over 100 år som rivaler.

– Det er ekte hat mellom dem, som altfor ofte har resultert i grov vold og dødsfall, og nå sitter plutselig noen av supporterne deres og håper at en av de andre klubbene heller skal vinne ligaen enn en klubb som egentlig ingen bryr seg om, forteller Galåsen.

Denne gangen ble det med håpet.

Erdogan har tidligere kalt et eventuelt Basaksehir-gull for «en revolusjon». Forfatter Caglar tror imidlertid det blir vanskelig for presidenten å omsette ligatittelen i noe politisk, fordi man ikke har klart å mobilisere en supporterkultur rundt klubben.

– Hver gang de har sportslig fremgang, kommer spørsmålene fra de kritiske røstene. Klubben er såpass upopulær, spesielt blant regjeringskritiske supportere, at den ikke kommer til å gjøre Erdogans politiske makt sterkere, avslutter han.