Risikerer å miste synet etter smell mot Oilers: – Det ble helt svart

Serieåpningen mellom Oilers og Stjernen torsdag ble svært dramatisk for Rolf Borgersen i Stjernens støtteapparat.

Snaut tre minutter ut i 1. periode skulle Oilers’ Markus Søberg legge pucken ned i Stjernens sone i overtall. Søberg kom i fart gjennom midtsonen og sendte pucken fra seg.

Men i stedet for å havne i motstanders rundvant, suste pucken inn i Stjernens boks og traff Borgersen midt i ansiktet etter at den skiftet retning på veien.

– Så ble det helt svart. Selve smellen var vond, men etterpå har jeg ikke hatt vondt i det hele tatt, sier Borgersen til Aftenbladet.

Han sto ved vantet og skulle åpne døren inn til spillerboksen og var sjanseløs da pucken kom dundrende. Blodet fosset og han ble geleidet rett inn i garderoben.

Alle som samlet seg rundt vinket på lege. Det ble stille i hallen før publikum klappet i sympati med Borgersen.

Nå risikerer han å miste synet på sitt venstre øye.

Sendte blomster

Oilers-leiren tok beskjeden om skaden tungt. De sendte blomster til sjukehuset der Borgersen ble lagt inn torsdag kveld, Markus Søberg tok kontakt og Oilers’ materialforvalter Bent Stangvik snakket med sin kollega i Stjernen før helgen.

– Det er helt svart nå. Jeg så litt mer lys på fredag enn jeg gjorde i dag. Nå venter jeg på beskjed om jeg skal gjennom en operasjon i dag eller om jeg kan få reise hjem, sier mannen som fikk besøk av kona, sønnen og broren søndag.

Pucken traff i underkant av øyenbrynet rett over det venstre øyet. Borgersen har vært innlagt ved Stavanger Universitetssjukehus siden torsdag. Der beskrev legene skaden som stygg.

Borgersen ser ingenting på det venstre øyet. Han opplyser at det er øyelinsen, som ligger rett på innsiden av pupillen, som har løsnet.

– Er det mulighet for at du kan få synet tilbake?

– Legene sier at muligheten er der, men jeg tror ikke de har store forhåpninger om at jeg skal få fullt syn igjen, sier Borgersen og legger til at han må ta det hele med godt humør.

– Jeg kan ikke grave meg ned på grunn av dette, det går ikke.