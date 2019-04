«Hva blir det neste? At et 5.-divisjonslag stenger treningene sine?»

Nasjonen er Norge, som møtte New Zealand til landskamp for kvinner og vant 1–0 i forrige uke. Det skulle ingen få vite. Alle i NFF som visste om kampen, fikk munnkurv.

Klubben er Aalesund, som hadde så store hemmeligheter foran sesongåpningen at patrioter og den lokale journalisten ikke fikk se på treningen. De kunne komme til å røpe noe.

Vegard Grøtt

Altså – en treningslandskamp og en trening i et OBOS-lag.

Det blir humor av slikt, folk liker å harselere over det meningsløse. Det er jo bra. Men noen lurer også på om fotball er blitt så intern at det gjelder å holde mest mulig hemmelig. Fotballen er vår, ikke alle andres, pell deg vekk. Er det lurt?

Avgjørende?

Sett i lys av hvordan de fleste fotballkamper avgjøres – en tilfeldighet, en enkeltprestasjon, en tabbe – så er det ekstra grunn til å humre og gjerne tenke sitt om trenerne Martin Sjögren og Lars Bohinen.

Men det er ikke bare disse to som mener at kampene avgjøres på treningene. Å stenge treninger er blitt mer og mer vanlig. For det er det de store kubbene og de store landene gjør, i hvert fall noen ganger.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Da må de små gjøre det også. Det er ikke nok bare å herme etter grisetaklinger, skadesimulering, dommerprotester og tatoveringer. Hemmelige frispark hører med.

Når får vi høre om et 5.-divisjonslag som stenger treningen foran møtet med naboklubben?

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Til å skjønne likevel

Hvis vi nå har fleipet oss ferdig, så er det på tide å legge inn litt forståelse. Ja, det er forståelig at frispark, corneroppstillinger eller andre momenter som kan bli avgjørende, ikke røpes overfor neste motstander. En fotballkamp er til for å vinnes, og det er ekstra morsomt med tre poeng etter et trekk som er terpet inn på trening.

Derfor skjønner vi at Lars Bohinen kledte spillerne i usynlighetsdrakt foran Aalesunds serieåpning mot Start.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Men at en fotballnasjon spiller hemmelige landskamper, det skjønner vi mindre av. Det gjelder visst New Zealand også, for det var de som røpet at kampen hadde funnet sted – enda det var de som tapte.

Det er vel likevel slik – uansett hvor smart treneren er – at de fleste fotballkamper er mest preget av en serie tilfeldigheter, utført av spillere som løser situasjonene der og da. Formasjoner, som er det vi snakker mest om, er ikke mer enn en ramme. Hvordan lagene stiller opp, hjelper i gjennomføringen og kan skape mer trygghet i det kaoset som de fleste fotballkamper er. Derfor er det viktig.

Det gjelder en del annet også. Og i jevne kamper kan dødballsituasjonene være direkte avgjørende, spesielt for lag som har dødball som eneste våpen ved siden av kontringer eller kanskje innlegg. Det gjelder mange norske lag.

Mens vi forstår det, smiler vi litt likevel.

Av en treningslandskamp og en trening i et lag på andre nivå i fotballnasjonen Norge.