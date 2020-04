– Bundesliga-beslutning i neste uke

Tyske myndigheters avgjørelse om en mulig oppstart av Bundesliga-fotballen kommer ikke før i neste uke, sier statsminister Angela Merkels stabssjef.

Det kommer ikke noen fotballrelatert beslutning fra Tysklands statsminister Angela Merkel torsdag. Foto: Michael Kappeler / DPA via AP / NTB scanpix

Merkel holder torsdag samtaler med øvrige ministre i den tyske regjeringen om lettelser i koronavirus-restriksjonene, men det vil ikke bli kunngjort noen avgjørelse for Bundesliga nå.

Ifølge hennes stabssjef Helge Braun skal Merkel møte de 16 delstatsministerne i landet kommende onsdag for å diskutere koronasituasjonen. Det opplyser TV-kanalen NTV.

Braun sier at han venter en avgjørelse om fotballen på det nevnte møtet 6. mai. Merkels stabssjef omtaler også den planlagte restarten av 1. og 2. Bundesliga som «et sensitivt tema».

Tidligere i uken sendte sportsministerne i de 16 tyske delstatene ut en felles uttalelse der de fastslo at det «er mulig å forsvare» at de to øverste divisjonene starter opp igjen bak lukkede dører fra «midten eller slutten av mai».

Ligaledelsen i Tyskland har i lengre tid presset på for en snarlig oppstart uten publikum på tribunene. Samtidig respekterer de at myndighetene i landet må gi grønt lys.

– Det har vært uttalelser og mange spekulasjoner om når vi starter, men det er avgjørende for oss at politiske myndigheter avgjør det. Derfor har vi ikke fastsatt noen startdato. Når «X-dagen» kommer, skal vi være rede, sa Bundesliga-direktør Christian Seifert nylig.

Det gjenstår ni serierunder i 1. Bundesliga. Bayern München leder, fire poeng foran Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund. Det gjenstår også flere kamper i den tyske cupen.