Premier League-oppholdet ble et mareritt for Sørloth. Nå har britisk avis ham på liste med mange klassespillere.

The Guardian mener at nordmannen har blomstret i Tyrkia.

Alexander Sørloth fikk det tungt i Crystal Palace. Britiske medier har merket seg suksessen han har hatt i Tyrkia. Foto: PETER POWELL / Reuters / NTB scanpix

Sørloth er et brennhett navn i tyrkisk fotball etter en eventyrlig sesong så langt. 19 mål på 26 kamper gjør at han nærmer seg klubblegenden Shota Arveladze på listen over mestscorende utledninger i Trabzonspor.

Historien var en ganske annen i tiden i Crystal Palace. Fire kamper fikk nordmannen i Premier League. Sørloth scoret ikke i noen av dem, og har siden ikke fått sjansen fra start i ligaen. Sørloths tyrkiske suksess har blitt lagt merke til også i England, der avisen The Guardian har spissen på en liste over spillere som har blomstret - etter at de forlot England.

Ett mål i England - toppscorer Tyrkia

«Nordmannen roste klubben (Crystal Palace) for å være ambisiøs og ta godt vare på sine spillere da han signerte i januar 2018, men etter fire kamper uten mål, ble han droppet, og skulle aldri starte en Premier League-kamp igjen. Men en spiller som kun scoret ett mål her i landet, i ligacupen mot Swansea, har blitt toppscorer i Tyrkia», skriver Guardian.

Mathias Normann gikk fra Brighton til Rostov. Foto: Fredrik Hagen

Sørloth får selskap av en annen Normann - Mathias - som via Molde endte opp i den russiske toppklubben Rostov, uten noen gang å ha vært i nærheten av Brightons førstelag.

Listen for øvrig er full av spillere som ikke ble ansett som gode nok for Premier League, men som har fortsatt karrierene i storklubber som Lazio, Fiorentina og Werder Bremen.

Tilbake i Tyrkia

Da fotballen ble satt på pause som følge av viruskrisen, reiste trønderen hjem til Norge, men nå er han tilbake i Tyrkia.

Trabzonspor informerer alle sine ivrige følgere om at målmaskinen er tilbake på tyrkisk jord. I en egen oppdatering på klubbens nettsider står det:

«Spilleren vår, Alexander Sørloth, som reiste til Norge med spesialtillatelse, gikk i karantene da han ankom fra sitt hjemland Norge til Trabzon på et privatfly klokken 22.10 i kveld».

Meldingen ble lagt ut få minutter etter at Sørloth landet på tyrkisk jord onsdag. Trabzonspor låner Sørloth fra Crystal Palace ut sesongen.