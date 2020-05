Samtidig som kommersielle treningssentre får millioner i støtte, får idrettens tilbud ikke engang lov å søke om hjelp

Fordi Friskis & Svettis er organisert gjennom Norges idrettsforbund, får de ikke søke om statlig koronastøtte. Det eneste som holder treningstilbudet fra 1983 i live, er en huseier som ikke krever leie.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Daglig leder i Osloforeningen Friskis & Svettis Hilde Aker og generalsekretær i Norges Fleridrettsforbund Jeppe Hansson er bekymret for fremtiden. Foto: Stein Bjørge

Klokken har så vidt passert 09.30 mandag morgen. Normalt skulle lokalet til Friskis & Svettis Oslo på Majorstuen vært fylt av eldre treningsentusiaster.

Etter økten ville mange av dem gått opp en etasje til kafeen og skravlet en time eller to.

I løpet av uken skulle det også vært avholdt trening for både psykisk utviklingshemmede og vanskeligstilt ungdom i bydelen.

Men bortsett fra den ivrige og smilende instruktøren Margareta «Maddan» Yran som hoier mot datamaskinen, er det tomt her. Som mange andre steder, er treningstilbudet nå kun digitalt.

Foreløpig er ikke historien til Friskis & Svettis Oslo så annerledes enn den vi kjenner den fra andre treningssentre.

Men Friskis & Svettis Oslo er ikke helt som andre treningssentre.

Les også Alle treningssentre holdes stengt, men ikke «Norges mest eksklusive». Nå har en ansatt valgt å si opp i protest.

Musikken er på fullt i treningslokalet til Friskis & Svettis Oslo. «Kom igjen», hoier «Maddan» til de som deltar på dagens digitale økt selv om hun vet at de fleste ikke hører henne gjennom den høye musikken. Foto: Bjørge, Stein

En del av idretten

Sett utenifra kan de på mange måter ligne på kommersielle treningssentre. Men organiseringen gjør dem ulike.

Siden 1997 har de vært en del av Norges idrettsforbund. I dag er tilbudet en av fire idretter i Norges Fleridrettsforbund og består av 43 foreninger landet rundt.

– Her er det medlemmene som eier foreningen. Det er årsmøtet som bestemmer strategi og økonomi. Vi driftes gjennom de inntektene vi får av medlemmene, og her er det ikke noe mål om å gå med overskudd, sier generalsekretær i Fleridrettsforbundet Jeppe Hansson om hva forskjellen mellom Friskis & Svettis og kommersielle treningssentre er.

Les også Fredag åpner dette og flere andre treningssentre. Da blir flere tusen nordmenn del av ny studie.

Fakta Dette er Friskis & Svettis: * Er en av fire idretter i Norges Fleridrettsforbund (Boccia, teppecurling og petanque er de andre). * Startet i Norge i 1983. * Tilbyr alt fra gruppetrening, spinning og dans til utetrening. * I store byer som Oslo, Bærum og Fredrikstad ligner lokalene på det som kommersielle treningssentre har. * Ellers i landet foregår treningen som regel i gymsaler eller idrettshaller. * Alle instruktører er engasjert på frivillig basis. * Har 16.000 medlemmer i sine totalt 43 foreninger rundt omkring i Norge. * Har blant annet et spesialtilpasset tilbud til psykisk utviklingshemmede som utgjør 572 medlemmer. Les mer

Foto: Stein Bjørge

Foto: Stein Bjørge

På mange måter er hver forening organisert slik man kjenner et idrettslag, beskriver han. Blant annet er alle instruktører engasjert på frivillig basis.

Som en del av idretten, er Friskis & Svettis-foreningene ikke skattepliktige. I vanlige tider, er det et gode for foreningene landet rundt.

I koronaperioden er det blitt en forbannelse.

I garderoben står sko som ikke er brukt på månedsvis som folk har lagt igjen. Om eierne noen gang vil, eller får, komme tilbake er ennå uvisst. Foto: Bjørge, Stein

Får ikke søkt om støtte

– Det står ikke så bra til, sier daglig leder i Friskis & Svettis Oslo, Hilde Aker brutalt ærlig.

Fordi foreningene ikke har noen arrangementer, kan de ikke søke om midler i krisepakken til idretten.

Som ikke-skattepliktige har ikke Oslo-avdelingen eller noen av de 42 andre foreningene lov til å søke på statens kompensasjonsordning for næringslivet. Det ville løst mange problemer å bli inkludert der, mener Aker.

– Næringspakken hadde truffet oss om den hadde gjeldt for oss som ikke er skattepliktige. Vi hadde innfridd på alle punkter ellers, sier hun.

Til sammenligning har 257 kommersielle treningssentre landet rundt mottatt tilsammen nesten 29 millioner kroner i støtte gjennom den samme ordningen.

Les også Treningsappen Strava innfører betaling for populær funksjon: – Brutal beskjed

Kommersielle aktører har mottatt nesten 29 millioner i koronastøtte. Friskis & Svettis har ikke engang lov til å søke om støtte. Det kan bety slutt på flere tilbud i bydelen. Foto: Bjørge, Stein

– Vi ser at det er noen stiftelser og frivillige organisasjoner som opererer i samme segment som kommersielle aktører, men som hverken treffes av kompensasjonsordningen for næringslivet eller av arrangørordningen under Kulturdepartementet, sier statssekretær i Finansdepartementet Maria Strandskog Göthner (H) og legger til:

– Det er uheldig, men regjeringen har prioritert å få ordningen ut raskt over millimeterrettferdighet.

– Vil det være aktuelt å ta ikke-skattepliktige organisasjoner inn i ordningen etter hvert?

– Det ville gjort ordningen langt mer komplisert og vanskeligere å kontrollere, og har derfor ikke vært prioritert i justeringene av ordningen.

Les også Treningssentrene forbereder åpning. Dette blir de nye reglene for medlemmer og ansatte.

«Glede, engasjement, inkluderende og ekte» står det på veggen når man kommer inn i lokalene til Friskis & Svettis. Nå ønsker de også å bli inkludert. Foto: Bjørge, Stein

Ikke betalt husleie på to måneder

For Friskis & Svettis Oslo kan det fort bety nedleggelse å ikke bli inkludert i den samme ordningen som andre treningssentre.

Siden 1. mars har rundt 14 prosent av medlemsmassen forsvunnet. I snitt mister de to om dagen, og ingen nye kommer til. I dag er de 1770 medlemmer.

– Vi reduserte omsetningen vår med 26 prosent i mars, rundt 40 prosent i april og ytterligere nærmere 50 prosent i mai. Når man nå går inn i en lavintensitetsperiode, så blir det dramatisk, forteller Aker.

Daglig leder Hilde Aker hilser på de fremmøtte på dagens digitale økt. Hun prøver å se positivt på situasjonen, men innrømmer at det er tøffe tider. Foto: Bjørge, Stein

Den økonomiske situasjonen er nå så skakkjørt at et av Norges eldste treningstilbud ikke engang har inntekter til å dekke månedsleien på drøyt 260.000.

– Men vi har en huseier som har sagt at vi kan avvente å betale husleie inntil vi vet om det kommer noen kompensasjonsordninger som treffer oss. Men det blir akkumulert som gjeld. Så vi blir sittende med ganske stor gjeld om vi skal sitte å ikke betale husleie noen måneder til.

Huseier BA Wahl Invest opplyser om at de foreløpig har sagt seg villig til å utsette seks måneders husleie i påvente av Friskis & Svettis situasjon.

– Men hva skjer om huseier til slutt må kreve pengene?

– Vi har ikke betalt husleie for april og mai, og kommer heller ikke til å gjøre det for juni. Hvis han skulle krevd inn tre måneders husleie nå, så er det kroken på døren. Enkelt og greit. Det klarer vi ikke, sier Aker.