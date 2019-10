Tre personer pågrepet etter skandalekampen: siktet for drapstrusler og vold mot politiet

Kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen lørdag måtte stoppes flere ganger på grunn av kasting av bluss inn på banen. Politiet måtte gripe inn for å kontrollere bråket blant supporterne, og mandag kveld ble tre personer pågrepet.

– I går kveld pågrep vi tre menn bosatt i Oslo-området. De satt i arresten i natt og ble avhørt av oss i dag. De er mistenkt for drapstrusler og vold eller forsøk på vold mot politiet, sier Wilhelm Bjølseth, avsnittsleder ved patruljeavsnittet ved Skedsmo politistasjon.

Kjent av politiet

I tillegg til volds- og trusselsiktelsene, er de også siktet for skadeverk og ulovlig maskering av ansiktet. Alle er ikke nødvendigvis anmeldt for alle disse forholdene.

– De er tilknyttet et supportermiljø rundt Vålerenga og er personer som er godt kjent av politiet fra tidligere, sier Bjølseth.

De tre ble løslatt tirsdag.

Etter kampen gikk det rykter om at svenske casuals var på kampen sammen med Vålerenga-fansen.

– Vi kontrollerte og bortviste i hvert fall en svensk borger i forkant av fotballkampen. Det ble ikke undersøkt videre om vedkommende var tilknyttet casualmiljøet eller ikke, men han var sammen med den mest ekstreme delen av LSK-fansen. Han lagde ikke noe trøbbel men ble tatt for urinering på offentlig sted. Så jeg vet ikke om det var svenske casuals der, sier Bjølseth.

Nå fortsetter etterforskningen.

– Dette er en etterforskning som er initiert fra politiets side på bakgrunn av volde og trusler mot politiet. Vi har identifisert noen og jobber videre med det. Det blir flere anmeldelser og eventuelt flere pågripelser, og det kan gjelde både LSK- og VIF-fansen.

Kan bli flere pågripelser

– Hvordan foregår etterforskningen videre?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på akkurat hvilke metoder vi bruker, men det er ikke noen tvil om at politiet kjenner identiteten til mange av dem som var på fotballkampen. Så gjelder det å avdekke og knyttet personene opp til hendelser. Fra politiets side hadde vi grei kontroll frem til kampen startet, men det er ting som skjer i løpet av kampen som gjør at det blir en etterforskning.

– Hvilke typer hendelser etterforsker dere?

– Vold og trusler mot politiet og skadeverk er de mest omfattende forholdene som blir etterforsket. Vold og trusler er alvorlig, og hvis noen blir funnet skyldig i det, risikerer de ubetinget fengsel.

Politiet i Skedsmo skal ha et møte med Norges Fotballforbund, Lillestrøm og Vålerenga på torsdag. Der skal trolig også supporterklubbene være til stede.

Dette skjedde

Oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga ble stoppet to ganger underveis fordi supportere skjøt opp fyrverkeri og kastet bluss ut på banen.

Kaoset var heller ikke over etter at dommer Tommy Skjerven hadde blåst av for full tid. TV-bilder viste at Vålerenga-supporterne kastet bluss inn i en av leilighetene i Åråsen-anlegget på vei ut av arenaen. I tillegg gikk fyrverkeri av mens Eurosport intervjuet LSK-trener Jörgen Lennartsson og Fredrik Krogstad etter kampslutt.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund kalte uroen «et trist kapittel i norsk fotball».

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable, sa han.

Selve fotballkampen endte 0-0.

(100% Sport/NTB)