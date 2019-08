Fossli ute av sengen: – Det var ingen slagen mann jeg møtte

– Han var i godt humør, og det var ingen slagen mann jeg møtte. Han var ute av sykesengen for første gang siden ulykken da jeg var på besøk, sier sprintlandslagets trener Arild Monsen.

Han var onsdag formiddag på sykebesøk hos Sondre Turvoll Fossli (26). Langrennsløperen fikk hjertestans under en biltur mandag morgen. Den topptrente idrettsutøveren ble berget av snarrådig hjelp fra samboer og en syklist.

– Han var utrolig lykkelig over at det hadde gått så bra som det hadde gjort, og han innså at han hadde englevakt denne gangen, sier Monsen til Aftenposten.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Arild Monsen hadde dagen før sagt farvel til Fossli etter en ukes samling for sprintlandslaget i Steinkjer.

– Det var et forferdelig sjokk for oss, særlig med tanke på at vi hadde vært sammen i en uke på en treningssamling som hadde gått veldig bra. Det hadde vært en svært vellykket samling for hele laget og for Sondre spesielt, sier Monsen.

Jevnlig undersøkt

Det er ikke bare Monsen som var sjokkert over at en topptrent 26-åring plutselig kunne få hjertestans. Men han ønsker ikke å uttale seg om den medisinske siden av dette.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det kommer også som en overraskelse for landslagslege Øystein Andersen at nettopp Fossli skulle få en hjertestans. Heller ikke Andersen vet hvordan dette kunne skje.

Til NRK opplyser han at Fossli har gjennomgått de hjerteundersøkelsene som landslaget gjennomfører på løperne. Han sier at langrennsløperen har vært undersøkt både av langrennslandslagets medisinske personell og Olympiatoppen.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Jeg har ikke hatt noen mistanke om hjertefeil, sier Andersen til NRK.

Tiden etter Dale Oen

Alexander Dale Oen døde av hjertestans under en treningssamling i USA i 2012. Det har etter dette vært et stort fokus på å kunne avdekke hjertefeil hos norske idrettsutøvere.

– Olympiatoppens råd er at utøverne tar EKG minst hvert femte år. Vi har valgt å ta det litt oftere. Det er ikke sånn at alle må ta det hvert år, men vi anbefaler det, og det ligger i våre rutiner å gjøre det. Så kan det bli litt forskyvning, men det er regelmessig EKG-undersøkelse, sier Andersen til NRK.