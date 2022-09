Sjuende tap på rad for Djerv 1919

Malin Horpestad Kennedy førte an med to mål i 3-1-seieren over Djerv 1919 i 3. divisjon, Rogaland i fotball tirsdag. Klepp 3 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

