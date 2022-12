Argentinere i økonomisk krise drar til Qatar: – De selger alt for å dra

DOHA (VG) Hjemlandet er på randen til økonomisk kollaps, likevel tar enormt mange argentinere turen til Qatar i håp om å se Lionel Messi (35) løfte VM-pokalen for Argentina.

BLÅ BØLGE: Knapt noe annet land har fått like stor støtte på tribunen som Argentina under VM.

«En Argentina nací; tierra de Diego y Lionel!»

Linjene fra argentinske fans har ljomet fra de qatarske stadionene gjennom VM. De var stille etter 1–2 mot Saudi-Arabia, men nå – med en finale like rundt hjørnet – synges det for full hals.

På stadion, utenfor stadion og i Dohas gater.

«La albiceleste» «La albiceleste»Det argentinske landslaget i fotball kalles «La albiceleste». Det betyr: «Den hvite og blå himmelen». og Lionel Messi vil nærmest spille på hjemmebane når Frankrike venter i finalen på søndag.

De reisende fra Argentina har blitt flere og flere utover i mesterskapet. Hvordan har så mange fra et land i økonomisk kollaps råd til å ta turen over Atlanterhavet til et av verdens dyreste land?

INGEN LUKSUS: Argentina-fansen har satt opp griller utenfor leilighetskomplekset de bor i Barwa Barahat Al Janoub i Qatar.

Det korte svaret er: Det har de ikke.

– De selger alt for å dra. De selger bilen. De selger kjøleskapene sine, sier James Montague til Deutsche Welle.

Montague er fotballkulturforsker og har vært to uker i Qatar under mesterskapet.

– Det er en mentalitet blant supporterne i Sør-Amerika, hvis laget ditt kommer langt i en turnering, så sørger du for å komme deg dit, resten finner du ut av senere. Det er en unik støtte, sier Montague.

Derfor drar de

Terje Liverød er tidligere fotballspiller, talentspeider og Lyn-investor. Han har tilbrakt mange år i Uruguay og resten av Sør-Amerika. Det overrasker ham ikke å høre om argentinernes prioriteringer.

– To fotballkulturer er sterkere enn alle andre steder i verden. Det er Uruguay og nettopp Argentina. De presterer knapt i noen annen idrett enn fotball der. Du kan gå på gata og snakke fotball med nesten alle du snubler over, forteller han til VG.

Men hva er grunnen til at de, i økonomisk nød, slipper alt de har i hendene og reiser til Qatar?

– Mens vi nordmenn tenker dager, uker og til og med år framover, lever argentinerne i nuet. Øyeblikket her og nå er viktig for dem. Så blir selvsagt bakrusen og morgendagen desto verre.

I tillegg peker Liverød på ytterpunktene av følelser folket i landet går gjennom.

– Alt henger sammen. Du må være mer enn fotballinteressert for å selge unna kjøleskap og bil. Jo verre det går med den argentinske økonomien, desto mer vil et etterlengtet VM-gull bety for dem. Og akkurat nå er det ganske ille der.

– Kommer til å fortelle våre barnebarn om dette

Det skal være snakk om rundt 40.000 argentinere i Qatar nå, og flere er på vei til finalen.

Inflasjonen Inflasjonen Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon. Når man sier at inflasjonen er høy, er det gjerne forbundet med noe som er negativt fordi det betyr at kjøpekraften til folk flest har blitt lavere. Kilde: Statistisk sentralbyråligger an til å doble seg i Argentina i år. Økonomien til folket er presset. Styresmaktene frykter at folk begynner å plyndre butikker, som de gjorde i 2012.

– Det er dyrt å være her, men det er verdt det for å se Messi løfte trofeet. Vi kommer til å fortelle våre barn og barnebarn om dette, sier argentinske Carlos i Qatar til Daily Mail.

VERDENSMESTER: Diego Armando Maradona vant VM med Argentina i 1986.

Regjeringen støtter supporterturer

Ja, det er dyrt å reise utenlands for allerede økonomisk vanskeligstilte sør-amerikanere. Liverød var i Argentina for ikke lenge siden og snakker om en valuta som er helt nede for telling. Å være argentinsk i utlandet er umulig for de fleste. Men ikke i Qatar:

– For på grunn av inflasjonen er det knapt mulig å bruke argentinske bankkort i utlandet. I Qatar, derimot, kan man nærmest bruke dem fritt, forteller han.

– Det er en slags støtte til de supporterne som reiser til Qatar. Det sørger for gunstigere betingelser enn hvis du ville reist andre steder i verden.

– Det sier litt om hvor høyt fotballen står for nasjonen. Det er vanskelig å se for seg det i Norge, sier Liverød.

Argentina kan vinne sitt første VM siden Diego Armando Maradona gjorde det i Mexico i 1986. 36 år etter skal Argentinas neste helt sørge for at de gjentar bedriften.

«Født i Argentina; landet til Diego og Lionel», synger argentinerne.

For stadig flere argentinere vil ikke gå glipp av det som mest sannsynlig er Lionel Messis siste VM for landet.

DE STØRSTE: «Du har kontroll over mitt hjerte» står det på den argentinske plakaten av Lionel Messi (t.v.) og Diego Armando Maradona (t.h.)

Messis status i Argentina kan best beskrives ved at han nå har muligheten til å klare det nærmest umulige – nemlig å komme på høyde med mannen som blir omtalt som «gud» i Argentina.

For som de argentinske supporterne synger:

«Gutter, nå drømmer vi igjen. Jeg vil vinne det for tredje gang. Jeg vil bli verdensmester. Diego, vi kan se ham i himmelen, mens han heier på Lionel».