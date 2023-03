Vant Mesternes Mester: Én ting synes Olaf Tufte var flaut

Olaf Tufte stakk av med seieren i det populære programmet Mesternes Mester. Her forteller han hva som var det beste og verste med å være med.

I finalen vant Olaf Tufte mot Kristin Holte. Hun har drevet med crossfit i mange år.

Etter duell med tidligere CrossFit-utøver Kristin Holte, var det Olaf Tufte (46) som kunne juble for seier i Mesternes Mester.

– Det er gøy å vinne. Men først og fremst er det gøy og et privilegium å få være med i Mesternes Mester, forteller han.

Olaf Tufte beviste nok en gang at han er blant de tøffeste der ute.

De vondeste øvelsene

Tufte har vunnet to OL-gull i roing. I NRK-programmet har han vist at han fortsatt er i form – og ikke minst at han har en imponerende vinnervilje.

Hvilken øvelse gjorde mest vondt?

– Sisyfos var pinfull. Tyngdekraft var selfølgelig også vondt. Og så de statiske øvelsene som 90 grader og skranke. Det er vondt, sier Tufte.

Sisyfos-øvelsen var ifølge Tufte blant de verste. Der skulle de dytte en tung ball gjennom en løype.

Skranken var en annen øvelse Tufte trekker frem.

I løpet av en lang karriere, og et liv på gård, har han lært hvordan man skal takle smerte.

– Du må prøve å tenke annerledes. Hvis man bare fortsetter å tenke på det som gjør vondt, gjør det bare vondere. Da kommer det til å overta fokus. Men hvis du forsøker å flytte tankene til ting du må gjøre for å komme videre, så er det det viktigste. Da er det ikke så vondt. For da jobber du med å få til istedenfor, sier han.

Hvilken øvelse var vanskeligst?

– Jeg burde sikkert si hoderegning. Det var egentlig enkelt, men jeg bommet. Alle øvelsene er egentlig vanskelig, med forskjellige elementer, sier han.

Hoderegningen han siktet til skjedde i den såkalte «Gåten». Der skal man telle ting man finner på et område. Til slutt skal man gjøre et regnestykke og finne det riktige svaret. Der gikk det galt for Tufte.

Olaf Tufte bommet med hoderegningen i en av episodene. Det likte han dårlig.

Har lært mye

Hva var det beste med Mesternes mester?

– Å bli kjent med nye mennesker og bli enda bedre kjent med noen jeg kjente fra før. Og samholdet i gjengen.

Hva er du mest stolt av?

– Jeg pleier ikke å være så stolt, men det må være at man mot så mange gode klarer å komme seg helt finalen, sier han.

Tufte sier det var gøy å bli kjent med alle de andre deltagerne.

Tufte sier at han har lært masse av de andre deltagerne. Både om trening og hvordan man skal tenke.

– Jeg skulle gjerne gjort dette da jeg var ung, da kunne jeg brukt mer av det. Nå har jeg bare lyst til å teste ut det jeg lærte og satse videre, spøker han.

Én ting var flaut

Hva var det verste med å være med i Mesternes Mester?

– Det å føle at man er med i en realityserie, med kamera rundt seg hele tiden. Vi vet hva vi går til, men når vi begynner å prate om ting man er interessert i, så får vi beskjed om å kutte og snakke om noe annet. Det er litt kjipt. Vi hadde så mange bra samtaler, og de beste var ikke med på TV, sier Tufte.

I hver episode av Mesternes mester er det en video hvor utøverne går til øvelsene. Der gjør de gjerne noen morsomme «moves». Men ikke Tufte.

– Jeg synes hver eneste utgang er flau. Jeg kjører ikke «moves». Det gidder jeg ikke. jeg gikk stort sett normalt.

– Jeg er veldig for å være glad og sprudlene, men jeg ser liksom ikke helt poenget med å gjøre mange «moves» som ikke er meg fordi noen ber meg om å gjøre det. Hadde det vært en konkurranse om å gjøre «moves», så skulle jeg gjort det, sier han.

Denne artikkelen er laget av Aftenposten Junior