Ber folk glemme fjorårets «kollaps-spøkelse»: – Viser at vi mener alvor

Fullsatt stadion, elektrisk stemning og et Viking-lag som sprudlet og tok en overbevisende seier. Lørdagens festkveld da Viking knuste Brann betyr svært mye for et lag som for alvor begynner å se ut som et topplag.