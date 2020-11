RBKs gullstrid: Nå vet de når skjebnekampen spilles

Den siste serierunden av Toppserien flyttes til desember.

Foto: Håvard Haugseth Jensen

Grunnet frykt for koronasmitte i Arna-Bjørnar, ble fire av de fem siste kampene i Toppserien flyttet.

Rosenborg kvinner var i ferd med på fly fra Værnes på lørdag, da de fikk beskjed om utsettelsen.

Nå er det bestemt at serierunden flyttes til søndag 6. desember klokken 13.00. Da møter altså Rosenborg Klepp borte, når kampen om gullet skal avgjøres

– Når det først ble som det ble med utsettelsene i den siste serierunden i Toppserien og 1. divisjon, er vi fornøyde med denne løsningen. Nå håper vi at situasjonen tillater å få avgjort den mest spennende serieavslutningen gjennom tidene, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, i en pressemelding fra Toppserien.

– Jeg er glad for at vi sammen med Toppfotball Kvinner og NRK har funnet nye datoer slik at vi forhåpentligvis får avsluttet en veldig spennende sesong på en god måte, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Foran den siste serierunden har både Vålerenga og Rosenborg 35 poeng, men Vålerenga leder på 4+ bedre målforskjell. Rosenborg er derfor avhengig av at Vålerenga avgir poeng, eller at man scorer fem mål mer enn Vålerenga.