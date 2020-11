Trondheim mister håndball-EM

Den lokale arrangøren fikk beskjed om EM-nei fredag.

Nora Mørk og de norske håndballjentene får ikke spille EM i Trondheim i desember. Foto: TATYANA ZENKOVICH/EPA / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det blir ikke håndball-EM i Norge og Trondheim i desember.

Det melder Norges Håndballforbund i en pressemelding.

«På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM i desember», står det i pressemeldingen.

Alle de norske kampene, samt semifinaler og finale, skulle spilles i Trondheim Spektrum.

Norge og Danmark skulle i utgangspunktet dele mesterskapet, men nå jobbes det for at Danmark overtar hele mesterskapet.

Håndball-president Kåre Geir Lio sier i pressemeldingen at de har «snudd hver stein i håp om å få til mesterskap i Norge».

– Nå er tida kommet for å akseptere at det ikke lar seg gjøre, med de retningslinjene som gjelder her hjemme. Det respekterer vi. Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne, sier han.

Norge var avhengig av å få unntak for regelen om ti dagers innreisekarantene, sa generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til Adresseavisen torsdag i forrige uke.

Men da statsminister Erna Solberg søndag varslet at et EM i Norge virket vanskelig, tok kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, det som et klart frempek om at svaret kom til å bli nei.

Les også Jobber på spreng for å redde EM i Trondheim

Les også Wolden: Statsministerens svar tyder på EM-nei

Det fikk han rett i, og nå sier leder for den lokale organisasjonskomiteen, Per Olav Hopsø, at han fikk beskjed fredag ettermiddag om at det gikk denne veien.

– Jeg har visst det noen dager. Det er litt vemodig. Samtidig er det forståelig at vi har havnet i denne situasjonen. I lys av den siste tidens utvikling, må det bli sånn. Vi hadde gledet oss veldig til å skulle arrangere EM i Trondheim, sier han til Adresseavisen.

– Han fikk beskjed om at vi trodde vi måtte finne andre løsninger, sier Kåre Geir Lio.

– Var Solbergs uttalelser fredag det avgjørende?

– Njei, det er summen av helsemyndighetenes grundige vurderinger og politikernes ønske og krav.

Har ikke fått avslag

Overfor Adresseavisen avslører han imidlertid at NHF ikke har fått noe endelig avslag fra norske myndigheter, men at forbundet har forholdt seg til helsemyndighetenes meldinger i offentligheten.

– Myndighetene har gitt sine råd og vært tydelig på hva de ønsker, og vi har forholdt oss til det.

– Hva har de ønsket?

– Jeg tolker det dithen at det av smittevernhensyn var ønskelig å finne andre løsninger enn å arrangere EM i Norge, sier Lio og svarer bekreftende på at NHF ikke har fått en klar beskjed om at myndighetene setter foten ned.

Les også Krever ny protokoll for håndball-EM og ski-verdenscupen: – Ikke enkelt

Ei heller gitt avslag på EM-protokollen forbundet sendte til Folkehelseinstituttet i forrige uke.

– Nei, ingen har gitt avslag. Men alle har fått beskjed om at vi skal prøve å begrense trafikken fra utlandet, og du har også sett hvordan politikerne har uttrykt seg med tanke på å arrangere ting i Norge for tiden, sier Lio til Adresseavisen.

Kulturminister Abid Raja (V) sier til TV 2 at han er fornøyd med utfallet.

– I lys av smittesituasjonen her til lands er det riktig at de avlyser sin del av arrangementet. I likhet med andre håndballinteresserte nordmenn, skulle jeg gjerne sett at EM lot seg gjennomføre som planlagt, men smittesituasjonen i Norge tillater dessverre ikke at et arrangement av en slik størrelsesorden avvikles her, sier han.