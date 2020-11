Holunds teknikk for å takle pandemi

En verdensmester på femmil er også bekymret. Men Hans Christer Holund har funnet sin metode for å takle disse.

Dette kan Hans Christer Holund gjøre noe med. Han kan trene. Men han innrømmer gjerne at han i et år preget av alt annet enn idrett, har han hatt sine utfordringer med å holde fokus. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

HOLMENKOLLEN: – De aller fleste er nok mer bekymret i 2020 enn hva de var før, sier Hans Christer Holund.

En regjerende verdensmester på femmil er ikke noe unntak. Han innrømmer at pandemien har vært en utfordring. Samtidig har han brukt energi på å tenke og å handle på en måte som gjør at han skal la seg påvirke minst mulig. Slik skal han være klar når sesongen åpner på Beitostølen 20. november.

Han har for eksempel jobbet bevisst med å få bort tanker rundt det han ikke rår over. Han ramser opp.

– Jeg får ikke gjort noe med smittetallene.

– Jeg får ikke endret på rennprogrammet i verdenscupen.

– Jeg får ikke gjort noe med fluorforbudet.

Han innser at informasjonsstrømmen om tøffe tak i samfunnet kan bli i meste laget.

– Jeg har valgt å lese mindre nyheter, og så har jeg brukt tid på å rette fokus mot det jeg kan gjøre noe med.

Fakta Langrenn før jul Programmet for langrennsløperne før jul: 20.–22. november: Nasjonal åpning på Beitostølen 27.–29. november: Verdenscupåpning i Ruka i Finland (minitour) 4.–6. desember: Verdenscup på Lillehammer (UTSATT) 12.-13. desember: Verdenscup Davos (Sveits) 19.-20. desember: Verdenscup sprint, Dresden (Tyskland) Les mer

Lite søvn

Det han kan gjøre noe med er egen trening. Og så handler det selvfølgelig om å være en god far.

I juni ble Hans Christer Holund far for første gang. Livet ble ikke helt det samme etterpå. Det ble to måneder med mye nattevåk. Men han mener det var verdt det.

– Den gleden overskygger at det blir mindre søvn og at jeg må jobbe med mer enn bare å trene, spise og sove.

Hans Christer Holund skifter etter en tøff morgenøkt fra Sognsvann til Tryvann under landslagets samling i Oslo i slutten av forrige måned. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Det er ikke mange norske langrennsløpere på landslag som får barn som aktiv. Langrenn er en krevende utholdensidrett som krever et tusentall treningstimer i året. I tillegg et par hundre reisedager kanskje. Martin Johnsrud Sundby har lenge vært den eneste barnefaren på herrelandslagene. Nå er han trebarnsfar og ute av landslaget.

Da er det andre som har tatt over. Holund ble far i juni, og landslagstrener Eirik Myhr Nossum fikk sitt første barn i juni. Holudn er den eneste aktive på allroundlandslaget som har barn. På sprintlandslaget har Pål Golberg en datter som ble født i 2019. På damelandslaget er det ingen med barn nå som Marit Bjørgen har lagt opp.

Selv om det var stort å nå et hårete mål som da han da han tok VM-gull på femmila i VM i Seefeld i 2019, så er dimensjonene på det som skjedde i juni langt større.

– Hadde jeg valgt mellom barn og femmilsgull, så er det jo ingen tvil om at jeg hadde valgt barn. Men det er jo to helt forskjellige ting. Det femmilsgullet hadde jeg trent for i 15 år, og det betydde mye da.

Medaljesjansene

Det er et nytt VM som er det store målet nå. Han er allerede kvalifisert til den nevnte femmila i Oberstdorf i februar som tittelforsvarer. Samtidig er det andre øvelser han tenker mer på enn VMs lengste øvelse.

– Jeg har kanskje større medaljesjanser på 15 kilometer skøyting enn den femmila i klassisk. Jeg sikter meg inn mot å få gå alle de tre individuelle øvelsene i VM.

31-åringen fra Nittedal kom sent med på landslaget. Etter en trøblete periode i overgangen til senior, var det første midt i 20-årene at han fikk vist frem sitt potensial. Derfor ser han heller ikke for seg at langrennskarrieren er over med det første.

– Det blir satsing i hvert fall frem til OL i Beijing (2022) og VM i Planica (2023). Så får vi se om Trondheim i 2025 kan bli aktuelt.

Da er Holund 36 år gammel. Det samme som fortsatt satsende Martin Johnsrud Sundby. Han er nå trebarnsfar.

– Det vil ikke jeg være. Kanskje har vi to, sier han. Og smiler.