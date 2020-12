Ny spiller inn på EM-laget i håndball

Håndballspilleren Veronica Kristiansen er kommet som et skudd i EM. Nå flyttes hun til tribunen.

Marta Tomac er klar for sin første kamp i dette mesterskapet. Foto: Kristin Ellefsen

Det skjer fordi landslagstrener Thorir Hergeirsson vil ha inn Marta Tomac i troppen. Hun har hele tiden vært med landslaget som reserve i danmarksperioden og får sjansen mot Ungarn i kveld.

Det betyr ikke at «Vikki», som hun kalles, er ute for godt. Hun kommer inn igjen til semifinalen fredag. Hergeirsson har mulighet for å gjøre nye rokeringer i avslutningen.

Kristiansen, som til daglig spiller i ungarske Györ, var utsatt for korona. I digitalt møte med pressen tirsdag ettermiddag, sier Hergeirsson:

– Endringen før kampen mot Ungarn skyldes behovet for å kontrollere kampbelastningen for Veronica Kristiansen.

Landslagssjefen forteller at Vikki kjenner stivhet i muskulaturen og det er ikke unormalt for en som har vært lenge borte fra håndballen.

– Hun har en historie. Det er mye krefter i sving når Vikki spiller.

Han legger til at i stedet for at Vikki skulle være med på oppvarming og så sitte på benken, ble valget slik.

Får inn en EM-vinner

Marta Tomac kan muligens også få sjansen inn i finalehelgen, men det er for tidlig å si.

Hergeirsson vet uansett hva han vil med kampen i kveld:

– Det er å holde oss skarpe i intensitet og tempo. Det er noe vi ikke kan lære på treningene mellom kampene. Det er viktig at alle spillerne får en bolk med kvalitet og trykk.



Er en viktig bakspiller

På de fem første kampene har Veronica Kristiansen scoret 13 mål og levert 16 assist.

– Det var ikke vanlig å ligge 22 dager på sofaen som jeg gjorde, har Györspilleren sagt, da hun ble spurt om hvordan hun taklet perioden med virus i kroppen.

Derfor trengte hun litt tid til å finne seg selv i de første kampene i Danmark. Men så løsnet det.

Veronica Kristiansen er flink både til å skyte og spille inn på linjen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har ventet tålmodig

Marta Tomac har hele tiden ventet på en slik sjanse. Da Aftenposten underveis i EM spurte henne hvordan hun taklet å sitte på tribunen, svarte hun:

– Laget vi har er det viktigste. Det er så mange som vil mye. Jeg tar de muligheten jeg får og skal være klar hvis det skjer. Men jeg har ventet på sjansen, sa trønderen.

Hun har trent godt sammen med resten av gjengen. Først før to treningskamper mot Danmark, deretter på treningene i Kolding etter at EM startet.

Litt annerledes type

Tomac er playmaker og har ofte avlastet Stine Bredal Oftedal. De to supplerer hverandre og har litt ulike kvaliteter. I sørlandsklubben Vipers har Tomac den samme rollen. Der er også landslagets Henny Reistad, som trolig også spares litt i kampen mot Ungarn.

Trønderen er lojal og etter hvert erfaren. Hun har også EM-gull fra før. 30-åringen visste at det er muligheter for å gjøre endringer underveis, og at Hergeirsson og hans team ofte har gjort det.

Han brukte også den muligheten da det ble endring i målvaktsteamet underveis i dette mesterskapet.

Norges kamp mot Ungarn starter klokken 20.30 tirsdag kveld. Nå er Bredal Oftedal og Silje Solberg de to i troppen som til daglig spiller i landet. Disse to lagene kjenner hverandre godt.

Hergeirsson sier at det ikke skal spares på kruttet, men trolig velger han i kampen å la Emilie Hegh Arntzen og Kristine Breistøl få mer spilletid.

Det gjelder å få i gang flere.