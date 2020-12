DIREKTE: Norge jakter ny EM-seier

Norge har banket Polen og Tyskland. Nå venter Romania i siste gruppespillkamp.

Kari Brattset Dale jubler mot Romania. Foto: Vidar Ruud

Etter 35–22 mot Polen og 42–23 mot Tyskland er det i kveld klart for siste gruppespillkamp for Norge. Kampen mot Romania kan du følge direkte her.

Kampstart er 20.30.

17 ′ Mål for Norge! Romania 8 - 10 Norge Mål: Kari Brattset Dale Romania avblåst for skritt, og Norges angrep ender med strekscoring av Dale.

16 ′ Mål for Norge! Romania 8 - 9 Norge Mål: Stine Ruscetta Skogrand Flott kantscoring av Skogrand, som har kommet inn for Aune.

15 ′ Mål for Romania! Romania 8 - 8 Norge Mål: Cristina Laslo Romania utligner etter at Norge har mistet ballen (og trolig skulle hatt frikast).

14 ′ Mål for Romania! Romania 7 - 8 Norge Mål: Cristina Georgiana Neagu Neagus første mål

14 ′ Skudd utenfor mål, Norge. Ny bom av Herrem.

DEL Dette ligger an til en ny Norge-kamp med mange mål.

12 ′ Mål for Romania! Romania 6 - 8 Norge Mål: Ana Maria Iuganu

12 ′ Skudd utenfor mål, Norge. Aune i treverket.

11 ′ Mål for Norge! Romania 5 - 8 Norge Mål: Veronica Egebakken Kristiansen Bruker igjen farten og løper igjennom.

11 ′ Redning, Romania Redning, Romania. Lundes første redning

11 ′ Mål for Norge! Romania 5 - 7 Norge Mål: Stine Bredal Oftedal Skyter fra gulvet - rett oppunder tverrliggeren.

10 ′ Mål for Norge! Romania 5 - 6 Norge Mål: Camilla Herrem

8 ′ Mål for Romania! Romania 5 - 5 Norge Mål: Lorena Gabriela Ostase

8 ′ Mål for Norge! Romania 4 - 5 Norge Mål: Kari Brattset Dale

7 ′ Redning, Norge Redning, Norge. Dyktig keeper når Oftedal kommer helt alene igjennom.

6 ′ Redning, Norge Redning, Norge. Herrems første bom i mesterskapet!

5 ′ Mål for Norge! Romania 4 - 4 Norge Mål: Veronica Egebakken Kristiansen Fin bevegelse i det norske laget og scoring.

5 ′ Mål for Romania! Romania 4 - 3 Norge Mål: Cristina Laslo Voldsomt tempo fra avkast også fra Romania.

5 ′ Mål for Norge! Romania 3 - 3 Norge Mål: Stine Bredal Oftedal Gjennombrudd og scoring fra Ofredal.

4 ′ Mål for Romania! Romania 3 - 2 Norge Mål: Eliza Iulia Buceschi Sterk underarm!

4 ′ Mål for Norge! Romania 2 - 2 Norge Mål: Malin Larsen Aune Fin scoring fra kant!

4 ′ Mål for Romania! Romania 2 - 1 Norge Mål: Lorena Gabriela Ostase

2 ′ Mål for Romania! Romania 1 - 1 Norge Mål: Lorena Gabriela Ostase Rumenerne scorer fra strek.

1 ′ Mål for Norge! Romania 0 - 1 Norge Mål: Kari Brattset Dale

1. omgang

Kampen har startet

DEL Mange lot seg imponere av Norges 42-23-seier over Tyskland lørdag. Tapet var tyskernes største siden Vest-Tyskland begynte å spille landskamper i håndball i 1952.

DEL Norge har vunnet syv EM-gull. Romania står med en medalje - bronse fra 2010.

DEL Før stortapet i 2018-EM var statistikken veldig god mot rumenerne. EM 2016: Seier 23-21. OL 2016: Seier 28-27. VM 2015:Seier 35-33. EM 2014: Seier 27-19.

DEL Norge har noe å revansjere i denne kampen. For to år siden slo Romania Norge med åtte mål - 31-23 - i EM-kamp. I den foreløpig siste kampen i mars 2019 vant Norge 31-27.

DEL Cristina Neagu er Romanias klart mest meriterte spiller. Bucuresti-spilleren er kåret til verdens beste hele fire ganger. I de to første EM-kampene har Romanias skuddmaskin ikke truffet spesielt godt - 12 mål på 30 skudd (40 prosent). Mesterskapets toppscorer Nora Mørk (18 mål) har til sammenligning scoret på 82 prosent av forsøkene.

DEL Lunde kommer inn for Emily Stang Sando. Sistnevnte forblir i Danmark som reserve. Rikke Granlund utgjør keeperduoen sammen med Lunde.

DEL Katrine Lunde gjør sin første landskamp siden 24. mars 2019. Keeperen som debuterte allerede i 2002 jubilerer med 300 landskamper. Bare Karoline Dyhre Breivang (305) har flere.

DEL Camilla Herrem har 100 prosent uttelling på sine 12 første avslutningsforsøk i EM. Det har også Henny Reistad med 10 mål 10 skudd.

DEL Norge har til nå vunnet 35-22 over Polen 42-23 over Tyskland. Mandag kveld venter Romania. Norges hovedrundekamper spilles 10., 12. og 15. desember.