Jonas (25) om de brutale realitetene: – Jeg arbeider livet av meg for å ha penger til dette

Jonas Sloth Sandell (25) bruker alle pengene han tjener på å henge med på utstyrsfronten i skihopp. Hvis ikke han gjør det, er det helt umulig for han å oppnå hoppdrømmen.

BRUTALT Jonas Sandell har to jobber ved siden av idretten for å finanisere hoppsatsingen. Til høyre hopper han NM i Midtstubakken i Oslo i år. Foto: Alexander Henningsen/NTB Scanpix

– Den harde sannheten er at det ikke er motivasjonen som kommer til å stoppe meg, men økonomien.

Det sier tromsøværing Jonas Sloth Sandell, vår neste utøver vi presenterer i artikkelserien «I skyggen av TIL». Han jobber knallhardt for å komme på samme nivå som bestekompis Johann Forfang, som søndag var med å ta VM-gull i lagkonkurranse.

En dag drømmer Sandell om å klare det samme. Men det koster mye, både av han selv, men også når det gjelder penger.

Har deltatt i VM

Skihopperen, som flyttet til Trondheim for 11 år siden for å satse på skihopp, fikk sitt lille gjennombrudd i 2015.

Da deltok han i VM, men ikke for det norske landslaget. Siden Sandell har en svensk mor, representerte han «Söta bror» i verdensmesterskapet i Falun.

Etter det har Sandell en rekke fine resultater i norgescup, og jobber utrettelig om å klare å slå gjennom på det norske hopplandslaget. Tidligere var han en del av det norske B-laget, men Norges Skiforbund valgte å fjerne det av økonomiske årsaker.

BRUTALT: Jonas Sandell gir et innblikk i den brutale hverdagen med å satse på toppidrett. Her fra 2017. Foto: Heiko Junge / NTB

I skyggen av TIL I tiden fremover skal vi presentere en rekke individuelle idrettsutøvere i Tromsø, i en serie vi har valgt å kalle «I skyggen av TIL». Vi skal ta et dypdykk i hvordan noen av byens individuelle utøvere har håndtert koronakrisen, og i den forbindelse latt de fortelle om deres treningshverdag, hva som holder de motivert i en tid uten konkurranser og deres økonomiske situasjon for å satse for å nå toppen. Vi har også spurt de hva de tenker om den massive dekningen TIL får i lokalmediene kontra individuelle utøvere i andre idretter.

Dette koster hoppsatsingen

Nå er han en del av Trønderhopp, som er Trøndelags elitelag. Det er ingen luksuriøs hverdag, der mange faktorer avgjør om 25-åringen fra Tromsø klarer å ta steget opp.

Men det meste koker ned til det økonomiske. Sandell må selv betale for å være på elitelaget, og får tilbake et visst antall treningssamlinger og et sportslig opplegg i regi av en fulltidstrener.

Men hjelm, sko, hoppdress og startkontingenter til renn, må han betale av egen lomme.

– Hvor mye koster satsingen i løpet av en sesong?

– Huff, det tør jeg ikke nesten tenke på, men jeg tror det blir rundt 150.000 kroner per sesong, svarer han.

– Jeg må bare ta så mye jeg har råd til

For det er mange forskjellige type utgifter i hoppsporten.

Skiene kommer på 6000 kroner per par, der Sandell sier han må ha minst to par til hver sesong. I tillegg til skiene må hopperne ha gode nok bindinger, som koster 5000 kroner per sett.

– Jeg skulle gjerne hatt flere skipar, og testet hva som er bra eller dårlig, men det har jeg ikke råd til. Får jeg et par ski som ikke er bra, kan det fort bli veldig dyrt, sier Sandell.

25-åringen sier at skoene er det dyreste, der prisen er 5000 kroner per par. Der går det tre par hver sesong.

DYRT: Her hopper Jonas Sandell i NM i Granåsen i 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– På hopplandslaget går slike skopar som hakket møkk, der de bruker store beløp på karboplater for å gjøre skoene lettere å fly med. Det koster mye penger å betale for det selv, sier tromsøværingen.

Til slutt kommer hoppdressen, som koster 3500 kroner per stykk. De må hopperne ha flere av i løpet av en sesong, fordi en hoppdress regnes som oppbrukt etter at den er brukt i en viktig konkurranse.

– På den fronten må jeg bare ta så mye jeg har råd til, sier Sandell.

Det er dermed en haug av ulike utgifter skihopperen må ta seg råd til, om han skal klare å ta steget opp blant verdenseliten.

Har to jobber ved siden av

Men hvordan får han råd til satsingen?

En del får han dekket av foreldrene, som støtter hoppdrømmen fullt ut.

Men han betaler mesteparten selv gjennom å ha to jobber. Den ene jobben driver han et dronefirma, der inntektene kommer fra å lage reklamefilmer for bedrifter. I tillegg jobber han i et annet type reklamefirma.

Men på grunn av koronaen og karantenetid, er det blitt vanskeligere å gjøre oppdrag, noe som har gjort at inntektene er blitt mer usikker.

– Jeg jobber livet av meg for å ha råd til hoppingen. Heldigvis har jeg tilpasset livet mitt rundt jobb og trening, slik at jeg får nok restitusjon, sier Sandell.

PÅ OPPDRAG: Her er Jonas Sandell på jobboppdrag for å lage en reklamefilm i sommer . I midten Matias Braathen i midten, og til venstre Harald Riber. Foto: Privat

Gitt opp sponsorjakt

Skiskytterne Trym og Eirik Silsand Gerhardsen har tidligere fortalt i serien hvor vanskelig det er å finne sponsorer.

Sponsorjakt bruker ikke Sandell energi på.

– Jeg kan ikke drive å trygle og be til sponsorer, når jeg må bruke tid på å jobbe og trene. Jeg har gitt opp å finne sponsorer, sier skihopperen.

Selv om det er vanskelig å få hverdagen til å gå rundt, har han ingen planer om å gi opp satsingen.

– Nei, er det korte svaret. Jeg er evig optimist, og ønsker å leve av å være toppidrettsutøver. Jeg har vurdert det på grunn av det økonomiske, men jeg har aldri tenkt å gi opp på grunn av motivasjon, sier han.

Han har ett mål for øye, og det er å delta i VM i Trondheim i 2025 – for Norge.

– Det er den ultimate drømmen, sier Sandell.

– Folk er ikke interessert

Et annet aspekt ved serien, er å høre med utøverne hva de tenker om at de knapt nok er å lese om i avisa, mens TIL får alt av oppmerksomhet.

– Vi trenger ikke å vite hva spillerne har til frokost, for å sette det på spissen. Det er slike artikler man føler det skrives om. Jeg gidder ikke lese slike artikler, men det er kanskje bare meg. Det er fullt av individuelle utøvere som jobber hardt, og som det hadde vært mye mer interessant å lese om spør du meg. Det er tross alt media som også bestemmer hvem det skal bli et navn av, sier 25-åringen, før han fortsetter:

– Samtidig, når det kommer til individuelle utøvere, så handler det om å klare å «selge» seg selv og få tak i sponsorer som kan hjelpe deg med å fronte det du driver med. Johann (Forfang) har for eksempel Cinderella som sponsor, som gjør at Johann kan utvikle seg og bli en bedre skihopper, og deretter få mediedekning. Det er det som er viktig, sier Sandell, før han avslutter resonnementet.

– Jeg har hoppet en del kontinentalcup og vunnet norgescuprenn, men det er ingen som gidder å skrive om det. Folk er rett og slett ikke interessert i det, sier Sandell.