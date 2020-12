Danskenes sjef har én fordel i kampen mot Norge

Dansken er i lykkerus for å være tilbake i verdenstoppen i håndball. Danskens sjef får mye skryt.

Danmarks landslagssjef Jesper Jensen skal klekke ut en plan for å slå Norge. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Norge og Danmark møtes i EMs semifinale fredag. Frankrike og Kroatia skal kjempe om den andre finalebilletten. Danske aviser er fra seg og mener det som skjer «er et lys i mørke».

Danskenes landslagstrener, Jesper Jensen, får mye skryt. Ikke bare har han fått laget til å vokse i løpet av mesterskapet, han har også gitt spillerne troen på at Norge kan beseires.

Da Danmark slo Russland med 11 mål i Herning fredag kveld, ville jubelscenene ingen ende ta. Det å vinne når man er vertskap, betyr alt. Ikke minst fordi Danmark har slitt de siste årene.

Derfor kunne de danske avisene slå fast: Danmark er tilbake i verdenstoppen. Og Norge advares. Nå er hjemmelaget på gulljakt, og det i Boxen i Herning. Det var der det danske herrelaget beseiret Norge i VM-finalen i 2019.

Danskene er på hugget og har fått masse selvtillit etter å ha slått Russland stort. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån/NTB

Har lært av tapene

Selv om Danmark har tapt 13 kamper på rad, tre bare i høst, er det god læring i det.

Det som er spesielt før semifinalen, er at Jensen kjenner mange av de norske spillerne ut og inn. Han trener ikke bare det danske landslaget, men også klubblaget Esbjerg. Det er Danmarks beste. I en liten tropp i klubben har han seks norske spillere. Fem av dem har spilt i EM. Rikke Granlund reiste tilbake til Esbjerg etter at Katrine Lunde og Silje Solberg kom inn i troppen.

Det betyr at dansken har god oversikt over hva Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord og Sanna Solberg-Isaksen står for. Han har dem på trening hver dag når det ikke er EM.

Vilde Ingstad Mortensen, som var på landslaget tidligere, var uaktuell for Norge på grunn av ryggproblemer, spiller også for Esbjerg.

Les også Gro Hammerseng-Edin sluttet brått som TV 2s sportskommentator. Nå forklarer hun hvorfor.

Skryter av de norske: Jesper Jensen er også sjef i Esbjerg. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån/NTB

Forskjellen

Mens Thorir Hergeirsson ikke har noe klubblag hjemme, tillater danskene at Jensen er sjef i Esbjerg. Norges Håndballforbund og hjemlige klubber har ikke likt at landslagstrenere skal ha hovedansvar i en klubb. Derfor har herrenes sjef Christian Berge søkt seg til Sverige, for å kunne være med på benken i seriespill der.

Jensen leder Esbjerg-laget i ligaen og Champions League. Han får masse kamptrening og får i tillegg sett andre spillere på nært hold i Danmark, som Stine Skogrand. Hun spiller i Herning-Ikast og bor fem minutters kjøring fra hallen. Det er til Herning landslaget forflytter seg onsdag.

Fakta Ungarn-Norge 21–32 (9–17) 25 tilskuere Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg – Henny Ella Reistad 2, Emilie Hegh Arntzen 2, Marta Tomac, Marit Malm Frafjord, Heidi Løke 2, Stine Skogrand 5 (2), Nora Mørk 7 (4), Stine Bredal Oftedal 1, Malin Aune 2, Kari Brattset Dale 1, Marit Røsberg Jacobsen 1, Camilla Herrem 5, Sanna Solberg-Isaksen 1, Kristine Breistøl 3. Toppscorer Ungarn: Aniko Kovacscis 7 (1). Dommere: Ioanna Christidi/Ioanna Papamattheou, Hellas. Utvisninger: Ungarn 3 x 2 min., Norge 1 x 2. min. Norge spiller semifinale fredag. (NTB) Les mer

De norske får skryt

Jensen har bare rosende ord om de norske. To av dem som er svært sentrale i laget hans, er Marit Malm Frafjord og Kristine Breistøl. De er blant danskens to mest betrodde spillere.

Trønderen Frafjord er hans høyre hånd, lederen i laget. Hennes rutine har betydd mye for Esbjerg-forsvaret, men hun har også fått mye tid som strekspiller i angrep. Der alternerer hun med norske Mortensen.

– Marit er så rutinert, sier sjefen, som ville ha 35-åringen med videre. Veteranen skrev ny ettårskontrakt like før EM.

Les også En av Norges beste i EM: «Vennskapet i håndballen bidro til de valgene jeg tok»

Kristine Breistøl fikk tillit og benyttet sjansen til å imponere. Foto: Vidar Ruud/NTB

Breistøl er mer ukjent for det norske folk, men Jensen mener hun bidrar med utrolig mye.

– Vi fikk et stort talent til Esbjerg for tre år siden. Da hadde Kristine kneproblemer. Nå har hun fått orden på knærne. Hun er blitt enormt dyktig til å fornemme hvordan hun skal rette seg selv underveis i en kamp.

Breistøl er spilleren som endelig fikk en ordentlig sjanse i EM, da Veronica Kristiansen ble plassert på tribunen.

Hun svarte med å score tre mål og levere noen fine innspill til strek.

– I år har Breistøl bare tatt over og vokst inn i den oppgaven det er å være ledestjerne og ta det ansvaret, sier Jensen om hennes innsats i klubblaget.

Han sier at hun fortsatt må jobbe med stabiliteten.

– Hun kan veksle mye fra verdensklasse til «hvordan kan du komme ned på et slikt nivå når du er så dyktig»?

43-åringen som skal klekke ut en plan for å slå selveste Norge med syv NM-titler, er selv tidligere proff som spilte for flere klubber.

Jensen er selv gullvinner i EM, men nå er det kvinnene han skal lede til en tittel. Han overtok landslaget tidligere i år.

Thorir Hergeirsson har litt å tenke på. Foto: Vidar Ruud/NTB

Blir hett fra start

De norske spillerne vet at det blir en tøff semifinale.

– Jeg tipper at Danmark er revansjesugne. Jeg synes at de har spilt bra i mesterskapet her. Det er like oss på mange måter, sier Camilla Herrem.

Danmark spiller også med kraft i forsvar og høy fart fremover. Deres målvakt Sandra Toft er en sikker vinner.

– Det blir nok overtenning fra begge lag fra start. Det er sånn det pleier å være, fortsetter Herrem.

Stine Skogrand blir bare bedre og bedre i EM. Foto: Vidar Ruud/NTB

Stine Skogrand sier: – Vi elsker å spille mot danskene. Det betyr at vi har et godt tak på dem. Men Danmark er bedre enn på lenge. Det er bra at det blir tronskifte noen ganger, og det skal det bli i år, legger hun til.