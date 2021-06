Fikk hjertestans og døde i 2007: Spania og Sverige møtes i byen der Antonio Puerta er evig «fotballhelgen»

Nesten 14 år etter sin død er Antonio Puerta fortsatt en glødende profil i Sevilla. Christian Eriksens (29) hjertestans, og EM-oppgjør mellom Spania og Sverige mandag kveld, har vekket vonde og gode minner om det store backtalentet.

STORTALENTET: Antonio Puerta jubler etter en scoring for Sevilla mot Espanyol i april 2007 – noen få måneder før han døde. Foto: MIGUEL ANGEL MORENATTI / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det hadde nesten vært skummelt hvis kveldens kamp mellom Spania og Sverige skulle vært spilt på Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Jeg vil uansett tro at det blir godt synlig hvilken status Puerta har i byen fortsatt, sier Viasats fotballekspert Petter Veland til VG.

Da Christian Eriksen falt om ute på banen i EM-møtet med Finland lørdag kveld holdt en «hel fotballverden» pusten. 29-åringen fikk livreddende førstehjelp ute på gresset i København, og samme kveld kom rapportene om at han etter forholdene hadde det bra på sykehuset i København.

Les også Schmeichel etter Eriksen-kollaps: – Ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler var fair

Men mesterskapet er fortsatt sterkt preget etter Eriksens kollaps, og det har vekket minner om andre spillere som mistet livet etter lignende hendelser. Én av dem er altså Antonio Puerta.

Mandag kveld tar Spania imot Sverige i sin første gruppespillkamp i EM i kveld. Det oppgjøret spilles på Estadio de la Cartuja (Olympiastadion) noen kilometer unna Sevillas hjemmebane der Puerta fikk hjertestans i La Liga-møtet med Getafe 25. august 2007.

22-åringen falt om ute på gresset etter en drøy halvtimes spill. Flere lagkamerater reagerte umiddelbart. Medisinsk personell kom raskt til og fikk hjulpet ham tilbake i bevissthet. Lettelsen var stor blant spillere og fans da Puerta etter noen minutter klarte å gå selv av banen.

FORLOT BANEN GÅENDE: Antonio Puerta applauderes av stadion i Sevilla i august 2007. Få minutter senere kollapset han igjen. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Men i garderoben kollapset han igjen, og han ble fraktet til Virgen del Rocio-sykehuset. Der døde han tre dager senere etter at en rekke organer hadde sviktet, og han i tillegg hadde pådratt seg alvorlig hjerneskade som følge av hjertestansen.

Applauderes hver kamp

Spilleren som av Sevilla-fansen ble sett på som «den neste store» fikk rett og slett helgenstatus i byen. Den er fortsatt gjeldende i aller høyeste grad.

– Hver eneste kamp Sevilla spiller, så er det 16. minutt viet til Puerta med ett minutts applaus, forteller Veland.

For Puerta hadde drakt nummer 16. Derfor er også inngang 16 på Sevillas hjemmebane er oppkalt etter Puerta, og han har selvfølgelig fått en gate oppkalt etter seg i hjembyen.

I den samme gaten ligger leiligheten han vokste opp i bare noen minutters gange fra stadion.

CUPMESTER: Antonio Puerta løfter trofeet etter cupfinalen mot Getafe i juni 2007. Han vant også UEFA-cupen to ganger med klubben. Foto: BRU GARCIA / AFP

Draktnummer 16 er var en stund fredet, men det spanske fotballforbundet har et regelverk som har hindret dette. Nå er det Sevilla-kaptein Jesus Navas som har nummer 16, etter at han kom tilbake til klubben fra Manchester City.

Navas og Puerta var jevngamle, og de var nære venner som begge hadde gått gradene i klubben.

Del av Spanias storhetstid?

– Hvor god var egentlig Puerta?

– Man så jo for seg at han skulle bli venstrebackens svar på det nettopp Jesus Navas ble. De var begge oppfostret i Sevilla, var like gamle og hadde samme kvaliteter med stort tempo og herlig teknikk. Begge kunne spille back og kant, sier Veland og legger til:

– Det er jo umulig å spekulere i hvor god han kunne blitt, men da Spania vant EM i 2008 og VM i 2010, så var det jo på tross av at de manglet en skikkelig venstreback. Alt lå til rette for at Puerta skulle være nettopp den venstrebacken.

VOKSTE OPP SAMMEN: Sevilla-kaptein Jesus Navas jubler med Europa League-trofeet etter seieren mot Inter i finalen i fjor. Jesus Navas og Antonio Puerta gikk gradene sammen i klubben. Foto: Lars Baron / Pool Getty

Da de spanske spillerne feiret EM-gullet i 2008 så hadde flere av spillerne T-skjorter med bilde av Puerta – deriblant tidligere lagkamerat Sergio Ramos.

Men det ble altså med bare én A-landskamp for Puerta, nemlig debuten i 2006. Pussig nok mot nettopp Sverige.

– Alle som er involvert i EM har latt seg prege av det som skjedde med Christian Eriksen, og du skal ikke se bort ifra at det blir en markering for Puerta i det 16. minutt i kveld, sier Veland.

For selv om det nå heldigvis ser ut til å gå bra med den danske superstjernen, så er det nok ekstra mange som har tenkt på Antonio Puerta i Sevilla de siste dagene ...

PS! Marc-Vivien Foé og Benficas Miklos Feher er to av de mest kjente spillerne som har mistet livet på fotballbanen.

FIKK SØNN ETTER SIN DØD: Aitor (t.v.) ble født to og en halv måned etter at faren Antonio Puerta døde. Her er overrekker sønnen «Trofeo Antonio Puerta» til daværende Sevilla-kaptein Jose Castro etter en seier mot Schalke 04 i mars 2019. Foto: Julio Munoz / EFE

Rettelse: Denne saken lå med bilde av feil spiller – Jose Castro – på VGs front. Dette ble endret klokken 19.30, 14. juni 2021.