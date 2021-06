Kan tjene over 40 mill: Her er lagene som ligger i Europa-potten

Tre kvalikrunder. Tottenham som mulig motstander. Og potensielt over 40 millioner kroner inn på konto.

– Mer enn vi trodde: RBKs daglige leder forteller om Conference League - og pengene som ligger i det. Foto: Richard Sagen

Onsdag trekkes 2. kvalifiseringsrunde til Conference League, hvor RBK fort sendes til Sverige, Island eller Færøyene.

Men hva er egentlig Conference League? Og hva betyr det for Rosenborg?

- Det betyr at vi kan møte veldig gode lag. Det betyr også potensielt gode penger inn. Mer enn vi trodde, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

Før hun legger til:

- Men det er på ingen måte noen walkover å slå seg inn i et gruppespill.

Røk for PSV

I fjor brast RBKs Europa-drøm da nederlandske PSV ble for sterke.

Siden har det vært skrevet en del om det nye konseptet fra UEFA: Conference League.

Dette er turneringen bak Mesterligaen og Europaligaen, som blir de norske klubbenes hverdag de neste årene.

Ettersom Eliteserien kun rangeres som Europas 22. beste liga, har nemlig Norge rykket ned fra Europaligaen. Her får kun de 15 beste ligaene være med.

I høst skal derfor RBK, Molde og Vålerenga forsøke å kvalifisere seg til et gruppespill i Conference League. Seriemester Bodø/Glimt er unntaket, som spiller kvalik til Mesterligaen.

Skuffede RBK-ere: Etter 0–2-tapet for PSV i fjor. Det betød at det ikke ble plass i Europaligaen. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Seedet i kvalik

For Rosenborgs del betyr dette at Europa-høsten starter onsdag.

Klokken 13.30 trekkes nemlig 2. kvalifiseringsrunde til Conference League.

RBK slipper å spille 1. kvalikrunde, og Åge Hareide og co seedet både i 2. og 3. kvalikrunde.

- Island, Sverige eller Færøyene

Etter alt å dømme får RBK nord-europeisk motstand i 2. kvalikrunde:

- Ja, det vil sikkert bli inndelt etter geografi, som det har vært de siste årene, tror Moe Dyrhaug.

RBK-sjefen vil ikke være bombastisk, men anser sjansen for svensk, islandsk eller færøysk motstand for å være sannsynlig.

Her er gamle kjenninger i Breidablik (2020) eller Runavik (2009) aktuelle. Men også større klubber, som svenske Hammarby, ligger i potten:

Sjekk Bert Kassies’ årlige oversikt over hva RBK kan møte!

Disse kampene spilles 22. og 29. juli.

Bjørnebye-gjensyn?

Tar RBK seg videre, vil klubben også seedes i 3. kvalifiseringsrunde.

Her blir motstanden uansett sterkere.

Basert på rankingpoeng fra UEFA, kan for eksempel Stig Inge Bjørnebyes AGF Århus bli motstander.

Men er RBK heldige, kan også en klubb som færøyiske Klaksvik ha tatt seg helt til 3. runde.

I verste fall kan RBK møte lag som skotske Hibernian eller nederlanske Vitesse Arnhem.

3. kvalikrunde spilles 5. og 12. august.

Tilbake i manesjen. Sparket i Tottenham, ansatt i Roma. Jose Mourinho kan bli å se på Lerkendal denne høsten. Foto: NTB Scanpix

Mourinho på Lerkendal?

Siste hinder før gruppespillet er playoff. Her er sjansen stor for at RBK ikke seedes, dermed venter en helt annen motstand.

Nå skal nemlig flere av klubbene fra Europas aller største ligaer inn i regnestykket.

Dette er klubber som havnet rett bak topplagene denne våren, og de to største navnene: Italienske AS Roma, som ledes av Jose Mourinho. Og engelske Tottenham, som ga nettopp Mourinho fyken i vår.

- Det er mange gode lag. Sånn sett er det ikke store forskjellen fra en kvalik til Europaligaen, mener Moe Dyrhaug.

Andre potensielle motstandere er sveitsiske Basel, tsjekkiske Viktoria Plzen og FC København.

Sjekk Kassies’ oversikt her!

Kampene spilles 19. og 26. august.

Resultater avgjør pengene

Slår RBK seg inn i et gruppespill, starter dette 16. september. Da venter i så fall en pen slump penger.

Moe Dyrhaug og co kan tjene godt over 40 millioner kroner brutto om RBK leverer solid i et gruppespill.

- Det er mer penger enn vi trodde på forhånd, medgir hun.

RBK-lederen snakker selv om en sum på om lag 30 mill. Men Moe Dyrhaug tar da ikke med kamper fra selve gruppespillet.

For å gjøre regnestykket kort:

RBK får om lag én million kroner for hver kvalifiseringsrunde, penger som i stor grad går bort i reising og arrangementskostnader.

RBK får også en "trøstepremie" om klubben ryker ut før gruppespillet. Taper Rosenborg i playoff, venter drøyt syv mill. fra UEFA.

Inngangsbilletten for et gruppespill er imidlertid verdt drøyt 28 millioner kroner.

Hver seier i et gruppespill er verdt ytterligere fem mill., mens en uavgjort kamp er verdt drøyt 1,5 mill.

I klartekst: Om RBK først tar seg til gruppespillet, og deretter skulle ta åtte poeng, vil utbetalingen fra UEFA bli om lag 45 millioner bruttokroner.

Onsdag trekkes 2. kvalifiseringsrunde.