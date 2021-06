Ut med Northug – inn med Bjørgen i «Landskampen»

Petter Northug (35) er erstattet av Marit Bjørgen (41) når TV 2 til høsten skal ha tredje sesong av «Landskampen».

På OSCARSBORG: Marit Bjørgen er ny programleder for «Landskampen». Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Også denne gang er det Gunde Svan (59) som blir den svenske delen av programlederduoen.

– For meg er dette en ny rolle på en ny arena, og i tillegg til at jeg gleder meg stort, så kjenner jeg så klart på sommerfugler i magen. Men dét tenker jeg er en god ting, og som gjør at man blir ekstra skjerpet og fokusert. Akkurat som i idretten gjelder det også i denne rollen å være «på» og levere der og da, sier Marit Bjørgen i en pressemelding.

I fjor ble «Landskampen» spilt inn før Northugs råkjøring – mens programmet ble vist etter at det hadde skjedd.

Den gang ble programmet spilt inn på Gausta og Rjukan. Denne gang har valget falt på Oscarsborg festning i Drøbaksundet i Oslofjorden.

En svensk langrennsyndling har tidligere deltatt i programmet:

«Landskampen» er programmet der norske og svenske idrettshelter kjemper mot hverandre i knalltøffe øvelser. Sammenlagt står det nå 1-1 etter at Norge vant første sesong og Sverige slo tilbake i sesong 2. «Landskampen» har vært en så stor suksess for TV 2 at de nå satser på sesong 3.

I fjor var nettopp Marit Bjørgen med på det norske laget - sammen med Martin Johnsrud Sundby, Tarjei Bø og Ingrid Landmark Tandrevold.

Det er ennå ikke offentliggjort hvem som skal representere Norge og Sverige i år.

VG vet at TV 2 prøvde å spille inn programmet på et tidligere tidspunkt – med flere kjente norske vinterutøvere – men pandemien satte en stopper for det.

Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold imponerte stort i en tidligere sesong:

– Å få tidenes vinterolympier på laget er noe vi i TV 2 rett og slett føler oss svært beæret over. Men Marit Bjørgen er mer enn en fantastisk idrettsutøver, hun har også egenskaper som gjør at hun vil fungere utmerket i rollen som programleder for «Landskampen», sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Hun har en personlig varme som gjør at hun skaper trygghet blant menneskene rundt seg, hun er genuint interessert i folk og så har hun veldig mye kunnskap fra sin idrettsbakgrunn, som er midt i blinken med tanke på nettopp «Landskampen». Marit har en spesiell plass i det norske folks hjerter, og til høsten skal seerne få henne hjem i stua.

Marit Bjørgen mener at «det må være lov å ta litt parti» selv om hun er programleder.

– Jeg føler at «Landskampen» er et program som passer meg godt, og så føles det jo trygt og godt å vite at jeg får en rutinert programleder som Gunde Svan ved min side, sier hun.

Rettelse: VG klarte på uforklarlig vis å sende ut pushvarsel til våre sport- og rampelyslesere med beskjed om at Martin Bjørgen blir ny programleder i TV 2-programmet «Landskampen». Det kunne jo ikke stemme. Selvsagt er det Marit Bjørgen! Rettelsen ble sendt ut 18. juni 2021 klokken 11.02.