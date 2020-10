– Jeg har venninner som er blitt jaget av politiet fordi de har trent i parker

Amalie Iuel (26) tar med seg spesielt én ting fra det siste halvåret: Å sette pris på livet som idrettsutøver i Norge.

Amalie Iuel har lært seg å sette livet som idrettsutøver i perspektiv under pandemien. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kort om saken

Tokyo-OL ble utsatt i ett år på grunn av koronapandemien.

Friidrettsutøver Amalie Iuel har konkurrert lite, men vant kongepokalen for prestasjonen på 400 meter hekk under NM.

Etter planen skal Tokyo-OL arrangeres fra 23. juli til 8. august 2021.

SOGNSVANN: – Vi som driver med idrett i Norge, har vært ekstremt heldige. Jeg vet de har det annerledes andre steder i verden. Alt er stengt ned, og de får ikke lov å trene. Mens vi i Norge for eksempel har hatt Olympiatoppen som har lagt til rette for trening, sier kongepokalvinneren fra friidretts-NM i Bergen for en snau måned siden.

Amalie Iuel vet hva hun snakker om. 26-åringen bodde og trente i USA i fire sesonger.

I den trøblete tiden med koronapandemi har hun hatt telefonisk kontakt med både gamle lagvenninner og konkurrenter.

Derfor har hun lært å sette livet som idrettsutøver i perspektiv.

– Jeg har venninner i USA som ikke har fått tilgang på baner i flere måneder. Først var det total «lockdown». Så fikk de trene noen uker før alt ble stengt igjen fordi smitten utviklet seg. De har måttet trene i parker og andre alternative steder, helt til de er blitt jaget bort av politiet. De har opplevd ganske mye action, for å si det sånn. Det har ikke vært optimalt.

Les også

Norges nye komet blir lagt merke til i et av verdens største land: – Veldig gøy Lucas Braathens alpinseier i Sölden blir lagt merke til også i et land uten snø. 23. oktober 2020

Fakta Amalie Iuel Født: 17. april 1994 Yrke: Friidrettsutøver Distanse: 400 meter hekk Personlig rekord: 54,72 Sivil status: Kjæreste med Aksel Lund Svindal Meritter: Har den norske rekorden både på 400 meter hekk og 400 meter flatt, har tre NM-gull på begge distanser og vant kongepokalen under NM i september. Les mer ↓

Amalie Iuel løp inn til seier på 400 meter hekk under siste dag av NM i friidrett. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

«Må alltid være forberedt»

Hun er selv i sin beste alder for idrett og tenker mange år frem i tid. Men at OL ble utsatt ett år, ble langt verre å takle for utøvere som er på oppløpssiden i sine karrierer.

– Det er mange som har sagt at 2020 var det siste året de skulle satse, at de skulle avslutte karrieren i Tokyo. Det å skulle motivere seg for enda ett år når du er mentalt ferdig, kan ikke være lett.

– Hva er det viktigste du tar med deg fra det siste halvåret?

– At du alltid må være forberedt på at ting ikke går som planlagt. Der er Leif (Alnes, trener) enorm. Han har alltid en backupplan. Da koronaviruset kom til Norge, ble han ikke stresset. Han fant nye løsninger. Leif har en plan for alt, også en pandemi. Da viruset utviklet seg i Kina, sa han: «Dette kommer til Norge, vi må være forberedt».

Les også

Warholm om Bolt-sammen­ligningen: – Jeg misliker det ikke 15. oktober 2020

Designet for en pandemi

Hun har selv ikke opplevd så store forandringer i sitt hverdagsliv i den vanskelige tiden fordi toppidretten er designet for en pandemi. For idrettsutøvere er det vanlig rutine å sprite ned hender, være bevisst på hvordan en åpner en dør, unngå klemming og holde avstand for ikke å bli syke.

– Leif snakker hele tiden om at du lærer mye om et menneske i en krisesituasjon. Nå opplever vi en pandemi, og det er interessant å se hvordan folk oppfører seg. Du har dem som plutselig skal ha grottefest, folk som ikke bruker munnbind der det er nødvendig, eller ikke følger andre råd om smittevern. Vi er inne i en tid der alle må bidra i den felles dugnaden. Mange har ikke kunnet se venner eller familie. Dessverre er det mange som ødelegger ved å gå mot smitteråd og oppfordringer.

– Om det kommer en ny krise, er du bedre rustet?

– Man blir aldri forberedt på sånne ting, men jeg har lært mye av det. Jeg håper at resten av folket også har lært og ikke glemmer så fort. Mange av tiltakene bør vi kanskje fortsette med.

Amalie Iuel og Jakob Ingebrigtsen vant hver sin kongepokal under NM i Bergen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

«Håper ikke 2021 kommer for fort»

Hun har konkurrert mye mindre enn planlagt, men føler seg likevel sterkere og bedre trent. Med mindre reising og færre konkurranser, har hun og teamet fått jobbe mye med teknikk og utholdenhet.

– Er det sånn at 2021 ikke kan komme fort nok, eller skulle du ønske det drøyde enda lenger?

– Vi må bruke den tiden vi har godt. Jeg håper ikke 2021 kommer for fort, for det er mye vi skal forberede. Kanskje det blir et OL, kanskje det blir et EM, hvem vet? Vi må ikke ta tiden for gitt. Vi må bruke tiden til å utvikle oss enda mer. Tenke at det var en «blessing» at OL ble utsatt ett år, for da får vi enda mer tid til å utvikle oss.