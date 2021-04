Skulle på billettjakt – endte på trenerbenken

Han var på jakt etter finalebillett på Wembley. Ryan Mason (29) endte i stedet med å lede det ene finalelaget.

Ryan Mason ledet Tottenham til 2–1-seier over Southampton onsdag kveld. Foto: Adam Davy, AP

Erlend Nesje Journalist

Kort om saken

Den førtidspensjonerte fotballspilleren hadde to oppgaver denne uken:

Lede Tottenhams U18-lag mot West Ham tirsdag kveld.

Så bruke alle sine kontakter for å finne en billett som ville sikre adgang til Wembley og ligacupfinalen mellom hans kjære Tottenham og Pep Guardiolas Manchester City.

Det gikk ikke slik.

Da José Mourinho ble sparket mandag, pekte klubbledelsen på akademitrener Ryan Mason som portugiserens etterfølger på A-laget.

Søndag kveld skal den 29 år unge vikarmanageren forsøke å utmanøvrere Pep Guardiola i jakten på Tottenhams første trofé på 13 år.

– Det er helt vilt, var hans fire første ord som tidenes yngste Premier League-manager.

Fakta Ryan Mason Født: 13. juni 1991 Klubb: Tottenham Posisjon: Fungerende manager ute denne sesongen Klubber som spiller: Tottenham, Yeovil, Doncaster, Millwall, Lorient, Swindon, Hull A-landskamper England: 1 Les mer

Den fryktelige hodesmellen

Januar 2017: Ryan Mason hadde våknet opp etter en omfattende operasjon, da det banket på døren ved rommet på sykehuset.

Hull-spilleren var omtåket og tom for krefter, men Mason gjenkjente den omsorgsfulle mannen som sto ved enden av sengen.

Den var hans gamle sjef i Tottenham. Mauricio Pochettino strakk frem den ene hånden og lurte på hvordan han hadde det.

Det var som om lyset ble slått på igjen for Mason.

Hodeduellen med Chelseas Gary Cahill ble skjebnesvanger for Hulls Ryan Mason. Foto: Frank Augstein, NTB/AP

– Hei sjef, jeg var der! Jeg var i rett posisjon!

Mason siktet til den defensive jobben han gjorde etter 13 minutters spill i Hulls bortemøte med Chelsea på Stamford Bridge et par dager før. Midtbanespilleren gikk opp i en hodeduell med Chelseas Gary Cahill, endte i bakken med et brak, fikk surstoff og ble liggende livløs i ni minutter mens han fikk behandling.

Mason hadde nok rett i at han var på riktig sted, men dessverre til feil tid.

Da 25-åringen ble båret av banen, fikk han stående applaus av Chelseas supportere.

I timene etter rapporterte avisene om at Mason kjempet for livet, at han hadde pådratt seg hjerneblødning og kraniebrudd i den fryktelige smellen.

I ni minutter ble Ryan Mason liggende på gressmatten på Stamford Bridge i London. Foto: Frank Augstein, AP

Ble hentet til akademiet

Det gikk bra med Mason til slutt, han fungerer bra i livet nå, men de 13 minuttene på Stamford Bridge 22. januar 2017 var de siste han fikk spille.

Karrieren var over, men Mason hadde knyttet sterke bånd til manager Pochettino.

Argentineren hentet sin tidligere midtbanespiller inn i trenerapparatet til Tottenhams akademi, der Mason skulle jobbe med spillere i aldersgruppen 17–23 år.

Den nye Tottenham–manageren innrømmer at det var en spesiell følelse, ettersom alderen tilsa at de beste årene lå foran ham.

Det er i dag, i en alder av 29 år, at hans aktive karriere normalt skulle nådd toppen.

– Det jeg gikk gjennom, var voldsomt. Jeg representerte landet mitt på fotballbanen, som også er voldsomt på sin måte. Så måtte jeg plutselig håndtere en veldig alvorlig skade. Å legge opp var veldig vanskelig. Det finnes ingen måter å forberede det på, når det er noe som skjer så plutselig. Min nye jobb ble å få orden på egen helse. Heldigvis hadde jeg familien rundt meg. Vi hadde nettopp fått en baby, det hjalp til med å sette ting i perspektiv.

Ville forby barn å heade

To år etter den hodeskaden som ødela karrieren, gikk Ryan Mason offentlig ut og ba om forbud mot at barn skulle heade en ball.

– Hodet og hjernen til en syv- eller åtteåring er ikke fullt utviklet. Hvis han header en tung ball, kan det potensielt gjøre stor skade. Jeg ser en del barn som header med toppen av hodet, teknikken er helt feil og presset mot hjernen blir større. Jeg mener barn ikke skal heade med vanlige fotballer, sa Mason, som fikk én A-landskamp for England i sin karriere.

Det ble ingen forbud mot at barn skulle heade, men Mason fikk i hvert fall stor oppmerksomhet for sitt forslag.

Stor oppmerksomhet kommer han også til å få på Wembley søndag. Han ble tidenes yngste Premier League-manager da Tottenham slo Southampton 2–1 onsdag. Mason er faktisk fem år yngre enn keeper Hugo Lloris.

Tottenhams Ryan Mason i aksjon mot Chelseas Kurt Zouma i ligacupfinalen på Wembley i 2015. Foto: Darren Staples, Reuters

Spilte forrige ligacupfinale

Nå skal han fylle manager-skoene etter en av verdens mest meritterte; José Mourinho. Vikaren skal gjøre det mot en annen av verdens mest meritterte; Pep Guardiola.

Mason spilte forrige gang Tottenham hadde muligheten til å vinne en ligacupfinale på Wembley. Men i 2015 ble det 2–0-tap mot Mourinhos Chelsea.

Det er 13 år siden Tottenham vant sitt foreløpig siste trofé. Det skal Mason forsøke å gjøre noe med nå.

Han kom til klubben som niåring og vet hvor mye en pokal vil bety.

– Det er ingen hemmelighet at jeg elsker denne klubben. Den er i hjertet mitt, den er i blodet mitt. Jeg har alltid følt en nærhet til supporterne.

Uken fikk en helt annen vending enn Mason så for seg. På pressekonferansen tidligere denne uken fortalte 29-åringen at han i utgangspunktet jaktet en av de få tilgjengelige billettene til ligacupfinalen på Wembley.

– Jeg ville definitivt spurt etter en billett. Jeg ville forsøkt å komme inn på stadion på en eller annen måte. Men det løste seg til slutt ...