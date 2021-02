Følg kveldens kamper her: City har scoret to

Ligalederen møter Burnley borte.

Gabriel Jesus scoret Citys første mål. Foto: Alex Pantling / Pool Getty

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Manchester Uniteds sensasjonelle nimålsseier mot Southampton tirsdag legger press på Manchester City. De to rivalene har nå like mange poeng, City med to kamper mindre spilt. I kveld møter Pep Guardiolas menn Burnley, et lag de slo 5–0 i forrige møte. Avspark på Turf Moor er klokken 19.

