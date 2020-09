I dag møtes Johaug og Bjørgen til skiduell igjen

Therese Johaug har meldt seg klar til start i torsdagens rulleskirenn fra Sørkedalen til Tryvann. Det blir også Marit Bjørgens konkurransecomeback.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Therese Johaug og Marit Bjørgen skal duellere i rulleskiløp. Foto: NTB scanpix

Det er langløpslaget Team Ragde, som har Bjørgen i sin løperstall kommende vinter, som står bak arrangementet.

– Nå har vi fått bekreftet at Therese Johaug stiller i kveldens rulleskirenn. Hun starter 30 sekunder bak Marit Bjørgen. Dette blir den første duellen mellom de to siden Bjørgen meldte at hun gjør comeback, skriver laget.

Det antas at løperne bruker 45 minutter på distansen fra Sørkedalen til Tryvann.

Therese Johaug konkurrerte sist under Blinkfestivalen i Sandnes, men måtte ta en lengre konkurransepause etter at hun følge seg sliten i etterkant. Dermed ble det ikke start i Toppidrettsveka.

Marit Bjørgen la opp i 2018, men har varslet at hun vil satse på langløp kommende sesong. Vasaloppet er det store målet.

Rennet torsdag starter klokken 17.00.

(©NTB)

Publisert: Publisert: 24. september 2020 12:02 Oppdatert: 24. september 2020 12:42