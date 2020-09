Rublev tar første sett

Casper Ruud – Andrej Rublev 4–6.

Det er jevnspilt i starten, men Rublev svarer umiddelbart etter at Ruud bryter og utligner stillingen. Men det er fortsatt muligheter for nordmannen. Motstanderen lot seg tydelig frustrere et par ganger i første sett.